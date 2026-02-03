Η ABB παρουσιάζει το Automation Extended: Η καινοτόμος εξέλιξη του αυτοματισμού

Η ABB παρουσίασε το πρόγραμμα Automation Extended, μια στρατηγική εξέλιξη των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (DCS), που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις βιομηχανίες να εκσυγχρονιστούν χωρίς διακοπή. Βασιζόμενο στη μακρά ηγετική θέση της ABB με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση DCS παγκοσμίως και στο όραμά της προς τον βιομηχανικό αυτοματισμό, το Automation Extended περιγράφει πώς οι μελλοντικές δυνατότητες αυτοματισμού μπορούν να εισαχθούν προοδευτικά διατηρώντας την ακεραιότητα του συστήματος ενώ παράλληλα παρέχει την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποδοτικότητα που απαιτούνται για την επόμενη εποχή των βιομηχανικών λειτουργιών.

Η λειτουργία μιας βιομηχανικής ή ενεργειακής μονάδας σήμερα, αντιμετωπίζει ασταθείς αγορές, προκλήσεις κυβερνοασφάλειας, ρυθμιστικές πιέσεις και ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργατικό δυναμικό. Το Automation Extended της ABB αντιμετωπίζει αυτές τις πραγματικότητες επιτρέποντας την καινοτομία με ευελιξία και ταχύτητα χωρίς διακοπή της παραγωγής, υποστηρίζοντας την προηγμένη αναλυτική και την ενσωμάτωση IoT, και απλοποιώντας τις λειτουργίες για ποικίλα επίπεδα δεξιοτήτων.

Οι χειριστές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε έμπιστα συστήματα ABB όπως το ABB Ability™ System 800xA®, το ABB Ability™ Symphony® Plus και το ABB Freelance, ενώ παράλληλα εισάγουν νέες τεχνολογίες προοδευτικά και χωρίς λειτουργική διακοπή. Αυτή η προσέγγιση παρέχει μια δομημένη διαδρομή χαμηλού κινδύνου προς τον εκσυγχρονισμό, ενώ επιτρέπει την καινοτομία.

«Στις βιομηχανίες που εξυπηρετούμε, πολλές από τις οποίες αποτελούνται από μεγάλες και πολύπλοκες υποδομές που παρέχουν βασικούς πόρους, οι πελάτες μας βασίζονται στον εκσυγχρονισμό χωρίς διακοπή», δήλωσε ο Peter Terwiesch, President, ABB’s Automation business area. «Το Automation Extended παρέχει ακριβώς αυτό: φέρνει δυνατότητες έτοιμες για το μέλλον στα συστήματα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, με ασφάλεια και λειτουργικότητα έως την “καρδιά” των συστημάτων».

Το πρόγραμμα Automation Extended εφαρμόζεται μέσω ενός σύγχρονου, ανοιχτού και αρθρωτού περιβάλλοντος σχεδιασμένου για διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα και απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε βιομηχανικούς τομείς. Βασισμένο σε αρχές διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, το οικοσύστημα αυτοματισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά αλλά ασφαλώς διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα:

Το περιβάλλον ελέγχου, ένας τομέας καθορισμένος από λογισμικό που παραμένει διαχρονικό, διασφαλίζοντας ισχυρό, αξιόπιστο και αποφασιστικό έλεγχο για κρίσιμες διεργασίες.

Το ψηφιακό περιβάλλον, συνδεδεμένο με ασφάλεια σε κάθε επίπεδο ελέγχου, επιτρέπει προηγμένες εφαρμογές, υψηλή νοημοσύνη και ανάλυση πραγματικού χρόνου. Αυτός ο χώρος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη μηχανική μάθηση για υποστήριξη αποφάσεων χωρίς να διαταράσσει τις αποδεδειγμένες δομές ελέγχου.

Μια ενιαία προσέγγιση υπηρεσιών αυτοματισμού εφαρμόζεται για τη διαχείριση του κύκλου ζωής, τη βελτιστοποίηση και τη συντήρηση αυτών των διαφορετικών τεχνολογικών περιβαλλόντων.

Ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες όπως την κορυφαία δομή Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) και μια Cloud-Native Architecture για τη διαχείριση και των δύο περιβαλλόντων – αξιοποιώντας containerization, orchestration και αρθρωτές υπηρεσίες – το οικοσύστημα επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα βελτιώσεων. Αυτές κυμαίνονται από τον προληπτικό εντοπισμό και τη διόρθωση λειτουργικών ανωμαλιών έως τη βελτιστοποίηση στρατηγικών συντήρησης μέσω συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, και την αναβάθμιση της μηχανικής με αποδοτικές αρθρωτές προσεγγίσεις έτοιμες για ανάπτυξη σε διαφορετικές πλατφόρμες υλικού. Αυτή η αρχιτεκτονική παρέχει επεκτασιμότητα και ευελιξία διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρή απόδοση.