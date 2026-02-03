Οι λευκές συσκευές της Xiaomi διαθέσιμες στην Ελλάδα

Οι νέες λευκές συσκευές της Xiaomi, το Mijia Front Load Washer Dryer Pro και το Mijia Refrigerator Cross Door είναι πλέον διαθέσιμες στην ελληνική αγορά στα Xiaomi Stores.

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) ισχύει ειδική προσφορά early bird όπου με κάθε αγορά Mijia Front Load Washer Dryer Pro δίνεται δώρο μια Xiaomi Robot Vacuum S40, ενώ με κάθε αγορά Mijia Refrigerator Cross Door δίνεται δώρο μια Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις νέες συσκευές εδώ.