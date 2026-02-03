Το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ πλησιάζει: Ένας ολοκληρωμένος κόμβος τεχνογνωσίας για την πυροπροστασία κατασκευών

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών ΕΛΙΠΥΚΑ επιστρέφει στις 19–20 Μαρτίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο κόμβο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, παρουσιάζοντας τις πλέον επίκαιρες εφαρμογές της πυρομηχανικής, τις κανονιστικές εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πυροπροστασία.

Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται και τις εργασίες του Συνεδρίου να προχωρούν δυναμικά, ακολουθούν οι κεντρικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Πρόκειται για θεματικούς άξονες που αντανακλούν τις τρέχουσες εξελίξεις, τις κανονιστικές αλλαγές και τις τεχνολογικές καινοτομίες στον χώρο της πυροπροστασίας, όπως αυτές διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον των κατασκευών:

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πυροπροστασία

Βιωσιμότητα και πυροπροστασία, Aνανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενεργειακά συστήματα & Φωτοβολταϊκά, Αποθήκευση ενέργειας, Ψηλές ξύλινες κατασκευές, Πυκνοποίηση.

Δασικές Πυρκαγιές και Αστικό Περιβάλλον

Αστικός σχεδιασμός, Όρια αστικού δάσους, Κλιματική αλλαγή και πρόληψη πυρκαγιών, Διαχείριση κρίσεων, Οικονομικές επιπτώσεις, Κοινωνική συνείδηση, Εκπαίδευση, Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, Ανασυγκρότηση μετά από πυρκαγιές.

Ο ρόλος των προσόψεων στην εξάπλωση της πυρκαγιάς

Αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριφορά υλικών πρόσοψης στη φωτιά, συστήματα προσόψεων, μηχανισμοί εξάπλωσης της πυρκαγιάς, πρότυπα δοκιμών και κανονισμοί.

Η επιστήμη της Πυρομηχανικής και εφαρμογές της

Αναδυόμενες τεχνολογίες, Συμπεριφορά στη φωτιά τυπικών υλικών πρόσοψης, Στοιχεία συστημάτων πρόσοψης και μηχανισμοί εξάπλωσης της φωτιάς, Πρότυπα δοκιμών και κανονισμοί.

Ψηλά Κτίρια και Πολύπλοκες Κατασκευές

Ο ρόλος της πυρομηχανικής σε σύνθετα κτίρια, Μελέτες εκτίμησης κινδύνου φωτιάς σε πολύπλοκα κτίρια, Αποκαπνισμός ψηλών κτιρίων με διαφορική πίεση.

Νομοθεσία, Εκπαίδευση και Έλεγχος Εφαρμογής Μελετών

Καινοτόμα Δομικά Υλικά και Συστήματα

Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, Ξύλινες προσόψεις, Προσόψεις με διπλά τοιχώματα, Χρήση νέων οργανικών και βιολογικών υλικών.

Προκλήσεις και Έρευνα στην Πυροπροστασία

Στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, έχουν ήδη δημοσιευθεί αναλυτικά άρθρα:

https://elipyka.org/viosimi-anaptuxi-puroprostasia/

https://elipyka.org/dasikes-purkagies-astiko-perivalon/

https://elipyka.org/o-rolos-twn-proswpsewn-sthn-exaplwsh-ths-purkagias/

Ιδιαίτερη τιμή για το Συνέδριο αποτελεί η συμμετοχή του Dr Herodotos Phylaktou, Senior Lecturer in Combustion and Fire & Explosion Engineering στο University of Leeds, ως keynote ομιλητή. Ο Dr Phylaktou διαθέτει διεθνή αναγνώριση στον τομέα της πυρομηχανικής και της μηχανικής εκρήξεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μελέτη και κατανόηση σύνθετων φαινομένων πυρκαγιάς.

Ανακοινώνεται ότι το 4ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών ΕΛΙΠΥΚΑ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, γεγονός που ενισχύει τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ έρευνας και εφαρμοσμένης μηχανικής.

Η επιτυχής διοργάνωση του Συνεδρίου υποστηρίζεται από διακεκριμένους χορηγούς, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση και την ποιότητά του. Πλατινένιοι χορηγοί του Συνεδρίου είναι οι εταιρείες IFSAS και ZARIFOPOULOS, ενώ χρυσοί χορηγοί είναι οι εταιρείες ALUMIL, ASPROKAT, ELS, ELVAL COLOUR, FIBRAN, ILICON, KNAUF INSULATION, MAKRIS και MOT.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, σας προσκαλούμε να αξιοποιήσετε το σύνολο του παραπάνω διαθέσιμου υλικού, καθώς η συμμετοχή σας ως media partners συμβάλλει καθοριστικά στη διάχυση της γνώσης και στην ανάδειξη τεκμηριωμένου και ποιοτικού περιεχομένου προς το ευρύ κοινό. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε έγκυρο, επίκαιρο και ουσιαστικό υλικό, ικανό να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και το μέλλον των κατασκευών.