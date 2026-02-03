Όμιλος Fourlis: Ισχυρό κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα σε 4 χώρες το 2025

Με έντονο κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα ολοκλήρωσε το 2025 ο Όμιλος Fourlis, επιβεβαιώνοντας ότι η προαγωγή της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων του και η προσφορά στην κοινωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής του κουλτούρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εκατοντάδες εργαζόμενοι σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο συμμετείχαν ενεργά σε εθελοντικές και αθλητικές δράσεις, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς επικεντρώθηκαν στη στήριξη παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην περιβαλλοντική φροντίδα.