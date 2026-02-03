  1. Home
  4. Orsted: “Πράσινο φως” από δικαστήριο των ΗΠΑ για το αιολικό πάρκο παρά το μπλόκο Τραμπ
Νίκη της Orsted στις ΗΠΑ για το αιολικό πάρκο

Βαθιά ανάσα 9,4 δισ. για Orsted, επανεκκίνησε project στις ΗΠΑ

Κατρακυλά έως 17% η μετοχή της δανικής Orsted μετά από εντολή αναστολής έργου αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ

Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε τη Δευτέρα το πράσινο φως στη δανική εταιρεία Orsted να συνεχίσει τις εργασίες για το έργο Sunrise Wind στα ανοικτά της Νέας Υόρκης, το οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε αναστείλει μαζί με άλλα τέσσερα έργα τον Δεκέμβριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει αρκετές φορές την αντίθεσή του με την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας, τονίζοντας μάλιστα, κατά την ομιλία του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός φέτος, ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν την καταστροφική ενεργειακή κατάρρευση της Ευρώπης λόγω της “πράσινης νέας απάτης” και έστρεψε τα βέλη του κατά των ανεμογεννητριών “που καταστρέφουν τη γη και τα τοπία”.

