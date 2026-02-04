Η LG Electronics παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων για επαγγελματικά συστήματα οροφής στην AHR EXPO 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τις ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων της για εμπορικές μονάδες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) τύπου rooftop στην έκθεση AHR Expo 2026 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ΗΠΑ, από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου.

Ο τομέας εξαρτημάτων της LG προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες μέσω μιας εκτενούς γκάμας που περιλαμβάνει συμπιεστές τύπου scroll, κινητήρες ηλεκτρονικά μεταγωγόμενους (EC), ανεμιστήρες EC και συστήματα οδήγησης. Βασισμένα στις ιδιόκτητες βασικές τεχνολογίες της LG, τα προηγμένα αυτά εξαρτήματα της LG Component Solutions ενισχύουν τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου στον κλάδο των συστημάτων HVAC.

Η κάθετα ολοκληρωμένη προσέγγιση της LG στο σχεδιασμό και την κατασκευή παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων HVAC που βελτιώνουν τη συμβατότητα, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη απόδοση του συστήματος. Με την προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων από έναν μόνο προμηθευτή, οι πελάτες επωφελούνται από τον απλοποιημένο σχεδιασμό του συστήματος και την απλοποιημένη συντήρηση και εξυπηρέτηση μέσω ενός αξιόπιστου σημείου επαφής. Η σειρά περιλαμβάνει μεγάλους scroll συμπιεστές από 6 έως 27, ψυκτικούς τόνους (RT), καθώς και κινητήρες ανεμιστήρων, κινητήρες EC και μηχανισμούς κίνησης σχεδιασμένους για αποτελεσματική ενσωμάτωση σε εμπορικά συστήματα οροφής.

Οι προηγμένες λύσεις εξαρτημάτων της εταιρείας είναι προληπτικά ευθυγραμμισμένες με τους επικείμενους κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση και τη μετάβαση σε ψυκτικά μέσα για εμπορικά και οικιακά συστήματα HVAC στη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2029. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) έχει ανακοινώσει αυστηρότερα πρότυπα που δίνουν προτεραιότητα στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας με μερικό φορτίο έναντι των συμβατικών μετρήσεων πλήρους φορτίου, οδηγώντας σε θεμελιώδεις αλλαγές στο σχεδιασμό των προϊόντων. Η LG προσφέρει μια πλήρη γκάμα εμπορικών εξαρτημάτων για όλους τους τύπους ψυκτικών μέσων και διαμορφώσεις τροφοδοσίας, διατηρώντας παράλληλα σταθερά επίπεδα χωρητικότητας. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια της μετάβασης και επιτρέπει την αντικατάσταση του εξοπλισμού χωρίς να απαιτείται πλήρης επανασχεδιασμός του συστήματος.

Με ευέλικτες επιλογές διαμόρφωσης tandem και trio, οι συμπιεστές scroll της LG επεκτείνουν την κάλυψη χωρητικότητας έως και 70 τόνους. Ο παράλληλος σχεδιασμός υποστηρίζει εκτεταμένη απόδοση και υψηλή αποδοτικότητα σε μερικά φορτία, ενώ ο συνδυασμός συμπιεστών σταθερής ταχύτητας και δύο σταδίων προσφέρει εύρος απόδοσης 12 έως 27,5 τόνων, κατάλληλο για διάφορες εμπορικές εφαρμογές.

Οι συμπιεστές scroll σταθερής ταχύτητας της LG ενσωματώνουν βελτιωμένη απόδοση κινητήρα και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό ρουλεμάν που μειώνουν την τριβή, με αποτέλεσμα αξιόπιστη απόδοση. Οι συμπιεστές scroll δύο σταδίων παρέχουν πρόσθετη ευελιξία, ρυθμίζοντας την απόδοση μεταξύ 67 και 100 τοις εκατό, διατηρώντας τη βέλτιστη απόδοση καθώς αλλάζουν οι συνθήκες λειτουργίας.

Συμπληρώνοντας τη σειρά συμπιεστών, η LG παρουσιάζει επίσης ανεμιστήρες EC μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμένους για αυξημένη απόδοση και ανθεκτικότητα. Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός της δομής μειώνει την αντίσταση στη ροή του αέρα, ενώ η ενισχυμένη κατασκευή του ανεμιστήρα μειώνει την απώλεια ενέργειας και υποστηρίζει απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές. Η αποκλειστική τεχνολογία κινητήρα EC της LG βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση, τη λειτουργία χαμηλού θορύβου και τον έξυπνο έλεγχο του συστήματος.

«Οι ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων που προσφέρουμε δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να αναπτύξουν πιο αποδοτικά και αξιόπιστα εμπορικά συστήματα HVAC, απλοποιώντας παράλληλα την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση», δήλωσε ο Kim Cheol, επικεφαλής του τμήματος Component Solution Business της LG Electronics Home Appliance Solution Company. «Παρέχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο βασικών εξαρτημάτων από έναν μόνο, αξιόπιστο προμηθευτή, συνεχίζουμε να προωθούμε την καινοτομία με επίκεντρο τον πελάτη και να αποδεικνύουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας σε βιώσιμες και πρωτοποριακές λύσεις HVAC».

Οι επισκέπτες της AHR Expo 2026 μπορούν να γνωρίσουν τις ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων για εμπορικές μονάδες HVAC τύπου rooftop στο περίπτερο της LG Component Solutions από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου (Περίπτερο #SU234, Συνεδριακό Κέντρο Λας Βέγκας), ακριβώς δίπλα στο περίπτερο της LG Air Conditioning Technologies (Περίπτερο #SU223), όπου παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες καινοτομίες προϊόντων και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προηγμένων λύσεων HVAC τόσο για εμπορικές όσο και για οικιακές εφαρμογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.