ΑΔΜΗΕ: Αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 7,5 δισ. έως το 2034

Σε μια νέα φάση κεφαλαιακής και επιχειρησιακής κλίμακας εισέρχεται ο ΑΔΜΗΕ, προχωρώντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, με σαφή στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος 7,5 δισ. ευρώ έως το 2034. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης και επέκτασης του Διαχειριστή, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τη διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η αύξηση κεφαλαίου έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρηθεί αμετάβλητη η υφιστάμενη μετοχική δομή και ο δημόσιος έλεγχος του ΑΔΜΗΕ, χωρίς την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή. Για τον λόγο αυτό υιοθετείται μοντέλο δύο σταδίων. Στην πρώτη φάση, η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών καλείται να αντλήσει περίπου 510 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των μετόχων της ελεύθερης διασποράς. Τα κεφάλαια αυτά θα επιτρέψουν στη holding να συμμετάσχει πλήρως στη δεύτερη φάση, που αφορά την κύρια αύξηση κεφαλαίου της λειτουργικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 1 δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο στάδιο, η αύξηση καλύπτεται αναλογικά από τους τρεις άμεσους μετόχους του Διαχειριστή: την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και τη State Grid. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση των ποσοστών, ο κρατικός έλεγχος και η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τον κινεζικό όμιλο. Η επιλογή του συγκεκριμένου σχήματος θεωρείται κρίσιμη για την πολιτική και θεσμική σταθερότητα του Διαχειριστή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων επενδυτικών αναγκών. Σύμβουλοι της διαδικασίας είναι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της συναλλαγής.

Τα κεφάλαια της αύξησης κατευθύνονται άμεσα στη χρηματοδότηση του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος 2025–2034, το οποίο χαρακτηρίζεται εμπροσθοβαρές, καθώς έως το 2030 απαιτούνται επενδύσεις περίπου 6,5 δισ. ευρώ. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με αιχμή τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, τη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου, τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας (GRITA 2), καθώς και τις διεθνείς διασυνδέσεις με Κύπρο και Ισραήλ. Τα έργα αυτά μεταβάλλουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η αύξηση κεφαλαίου θεωρείται αναγκαία για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του ΑΔΜΗΕ. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων επιτρέπει τη συγκράτηση του δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA κάτω από το όριο του 5, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης τραπεζικής χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους. Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με τη ρυθμιζόμενη φύση των εσόδων του Διαχειριστή και τη σταδιακή διεύρυνση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.

Οι προβλέψεις για την κερδοφορία αποτυπώνουν το μέγεθος της μετάβασης. Εκτιμάται ότι τα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα διπλασιαστούν έως το 2027, καθώς η RAB αυξάνεται από 2,83 δισ. ευρώ το 2025 σε 4,56 δισ. ευρώ το 2027. Η εξέλιξη αυτή στηρίζει τόσο τις αποτιμήσεις όσο και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των μετόχων, παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρηση της μερισματικής απόδοσης λόγω της αύξησης του αριθμού των μετοχών. Για το Δημόσιο, το μοντέλο διασφαλίζει μια σταθερή ρυθμιζόμενη απόδοση περίπου 7%, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο σε ένα περιβάλλον αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ δεν αποτελεί απλώς μια χρηματοοικονομική πράξη, αλλά αποτελεί τον βασικό μοχλό υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Η επιτυχία της θα κριθεί από τη δυνατότητα έγκαιρης υλοποίησης των έργων, τη διατήρηση της ρυθμιστικής σταθερότητας και την ισορροπία μεταξύ επενδύσεων, αποδόσεων και κόστους για τους καταναλωτές.