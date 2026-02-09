Από την αποανθρακοποίηση στα data centers: το powertech πλάνο της ΔΕΗ με ΑΠΕ, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές

Η ΔΕΗ εξελίσσει το επιχειρηματικό της μοντέλο προς έναν powertech προσανατολισμό, όπου η παραγωγή και η ευελιξία του συστήματος ενέργειας συνδέονται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές. Η στρατηγική περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα σκέλη: ταχεία αποανθρακοποίηση, ανάπτυξη ΑΠΕ και αποθήκευσης και δημιουργία υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα φορτία τεχνολογίας, όπως ένα giga data center στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος στον λιγνίτη και μετάβαση σε σύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας

Η ΔΕΗ ολοκληρώνει την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, ο οποίος αντιστοιχούσε περίπου στο 35% της παραγωγής της, με στόχο την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του έτους. Το νέο μοντέλο δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην αύξηση ΑΠΕ, αλλά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος που συνδυάζει:

– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

– αποθήκευση (μπαταρίες και αντλησιοταμίευση)

– ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου ως συμπληρωματικό στοιχείο ευστάθειας

Η λογική είναι ότι η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ απαιτεί υποδομές ευελιξίας, ώστε η μεταβλητότητα της παραγωγής να μην μεταφράζεται σε περιορισμούς ή αστάθεια.

Δυτική Μακεδονία: από λιγνιτική βάση σε πράσινο ενεργειακό κόμβο

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μετάβασης. Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές, αξιοποιώντας δίκτυα, βιομηχανική γη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μετατρέπονται σε κόμβο που συνδυάζει:

– πάνω από 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ

– συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες

– δύο έργα αντλησιοταμίευσης στα ορυχεία (Καρδιά και Νότιο Πεδίο)

Η τροφοδοσία μεγάλων φορτίων και το «behind-the-meter»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο σχεδιασμός για giga data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η επιλογή τροφοδοσίας «behind-the-meter» είναι κρίσιμη ενεργειακά, διότι επιτρέπει την κάλυψη της κατανάλωσης απευθείας από υποδομές του Ομίλου, χωρίς να διοχετεύεται ως πρόσθετη ζήτηση στο εθνικό σύστημα μεταφοράς. Με άλλα λόγια, περιορίζει την πιθανότητα το data center να γίνει παράγοντας επιβάρυνσης του συστήματος σε περιόδους αιχμής.

Η έναρξη κατασκευής συνδέεται με την οριστικοποίηση συμφωνιών με hyperscalers. Από ενεργειακή σκοπιά, το έργο λειτουργεί ως «anchor load» που μπορεί να στηρίξει επενδύσεις σε παραγωγή και αποθήκευση, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές ευστάθειας και μακροπρόθεσμης ισορροπίας κόστους.

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές ως μέρος του powertech μοντέλου

Η επέκταση της FiberGrid και η εμπορική διάθεση του ΔΕΗ Fiber δεν είναι άσχετες με το ενεργειακό αφήγημα. Η ΔΕΗ επιδιώκει να λειτουργεί ως πάροχος κρίσιμων υποδομών, όπου η ενέργεια και η συνδεσιμότητα συνυπάρχουν. Το δίκτυο FTTH καλύπτει ήδη 1,7 εκατ. homes passed, με στόχο 3,8 εκατ. έως το 2028, ενώ οι υπηρεσίες χονδρικής (bitstream και dark fiber) επιτρέπουν ευρύτερη αξιοποίηση της υποδομής από την αγορά.

Στον ίδιο ορίζοντα, η δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία προϋποθέτει υψηλή διαθεσιμότητα ισχύος, αξιόπιστη αποθήκευση και δομές που δεν αποσταθεροποιούν το σύστημα. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο η έννοια «powertech» αποκτά περιεχόμενο: η τεχνολογία δεν περιγράφεται ως παράλληλη δραστηριότητα, αλλά ως φορτίο, σχεδιαστική παράμετρος και τελικός χρήστης της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Η στρατηγική της ΔΕΗ, με ορίζοντα έως το 2028 και έργα που ωριμάζουν σε βάθος χρόνου, αποτυπώνει μια μετάβαση όπου ο ενεργειακός σχεδιασμός, η αποθήκευση και οι ψηφιακές υποδομές εξελίσσονται ως ενιαίο σύστημα. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης, τη σταθερότητα των επενδυτικών επιλογών και την ικανότητα του μοντέλου να παραμείνει λειτουργικό υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς και δικτύου.