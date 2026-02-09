Ρωσικό πετρέλαιο: Συρρικνώθηκε η παραγωγή και τον Ιανουάριο καθώς η Μόσχα ψάχνει αγοραστές

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας συρρικνώθηκε – για δεύτερο συνεχόμενο μήνα – τον Ιανουάριο, καθώς ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Η χώρα άντλησε κατά μέσο όρο 9,28 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, αριθμός κατά 46.000 βαρέλια/ημέρα χαμηλότερος από τα ήδη μειωμένα επίπεδα του Δεκεμβρίου και κατά σχεδόν 300.000 βαρέλια/ημέρα χαμηλότερος από την ποσότητα που επιτρέπεται να παράγει η Ρωσία βάσει της συμφωνίας με τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του.

Η Ρωσία κρατά απόρρητα τα στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου, τις εξαγωγές και τις δραστηριότητες των διυλιστηρίων, καθιστώντας δύσκολη την πραγματοποίηση ανεξάρτητων εκτιμήσεων.

Η μείωση της παραγωγής έρχεται καθώς η ποσότητα του ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται σε δεξαμενόπλοια συνεχίζει να αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι ορισμένα φορτία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν αγοραστές εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατάργησε τον επιπλέον δασμό 25% που είχε επιβάλει στην Ινδία σε αντάλλαγμα για τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέα Δελχί.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, οι συσσωρευμένοι όγκοι ρωσικού αργού πετρελαίου στη θάλασσα έφτασαν τα 143 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από τα περσινά επίπεδα.

Με την Ινδία να μειώνει τις αγορές, ορισμένα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται τώρα προς την Κίνα, έναν άλλο σημαντικό αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πόσα βαρέλια ρωσικού πετρελαίου είναι διατεθειμένη να απορροφήσει η κινεζική αγορά.

Η μείωση της παραγωγής αποτελεί κίνδυνο για τον ρωσικό προϋπολογισμό, του οποίου τα έσοδα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο πετρελαιο και το φυσικό αέριο (23% το 2025). Τον Ιανουάριο, τα έσοδα της ρωσικής κυβέρνησης από το πετρέλαιο έπεσαν ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, λόγω των χαμηλότερων τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο, των μεγαλύτερων εκπτώσεων και του ισχυρότερου ρουβλίου.

Εάν η Ρωσία συνεχίσει να μειώνει την παραγωγή της, η χώρα θα διακινδυνεύσει να χάσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου από τους συμμάχους της στον ΟΠΕΚ+. Η ομάδα συμφώνησε να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία δημόσια απόφαση σχετικά με τη στρατηγική της μετά τον Μάρτιο.