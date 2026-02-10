Σταθερή η Fitch για τη Metlen, παρά την προειδοποίηση για τα κέρδη

Η Fitch αξιολογεί την Metlen Energy & Metals ως σταθερή (BB+/Σταθερό), παρά την προειδοποίηση κερδών που εξέδωσε η εταιρεία για το 2025, η οποία προβλέπει μείωση του EBITDA κατά 25% σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση του €1 δισ. Η εταιρεία τονίζει ότι τα προβλήματα προέρχονται κυρίως από συγκεκριμένα έργα και δεν επηρεάζουν τη συνολική δομή ή τις βασικές δραστηριότητές της. Παρά τις αναταράξεις σε συγκεκριμένα έργα, η Fitch αναγνωρίζει την ισχυρή απόδοση των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen και τις στρατηγικές ενέργειες για την αποκατάσταση της πειθαρχίας στην εκτέλεση των έργων, ενισχύοντας τις προοπτικές της εταιρείας για το μέλλον.

Ισχυρή Ρευστότητα και Ευελιξία στον Ισολογισμό

Η Metlen έκλεισε το 2025 με πάνω από €4 δισ. ρευστότητα, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα στον ισολογισμό της και προσφέροντας μεγάλη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών και των κινδύνων που προκύπτουν.

Τα Προβλήματα Αφορούν Συγκεκριμένα Έργα, Όχι Δομικά Θέματα

Χωρίς τα προβλήματα που προέκυψαν από το τμήμα MPP, η κερδοφορία της Metlen θα ήταν κοντά στην αρχική καθοδήγηση για EBITDA περίπου €1 δισ. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δυσκολίες του 2025 αφορούν συγκεκριμένα έργα, όπως το εργοστάσιο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι μια γενική αδυναμία στην επιχειρηματική δομή της εταιρείας.

Συνεχιζόμενη Ισχυρή Απόδοση των Βασικών Δραστηριοτήτων

Η Fitch αναγνωρίζει ότι οι βασικές δραστηριότητες της Metlen, παρά τις αναταράξεις στα έργα, εξακολουθούν να αποδίδουν ισχυρά το 2025. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της αποθήκευσης ενέργειας προσφέρει θετικά σημάδια για την εταιρεία στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Επιβεβαίωση του Μεσοπρόθεσμου Στόχου EBITDA (€1,9–2,1 δισ.)

Η Metlen επιβεβαίωσε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA μεταξύ €1,9 δισ. και €2,1 δισ., ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της στην οργανική ανάπτυξη και τις προοπτικές των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στη Δυτική Ευρώπη.

Πλάνο Βελτίωσης στην Εκτέλεση Έργων

Η διοίκηση της Metlen έχει ήδη εφαρμόσει ενισχυμένους ελέγχους, καλύτερη εποπτεία και την πλήρη ενσωμάτωση του MPP στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση της πειθαρχίας στην εκτέλεση των έργων, προκειμένου να περιοριστούν τα υπερβάλλοντα κόστη και οι καθυστερήσεις στο μέλλον.

Υποστήριξη Από το Business Model Μέσω Asset Rotations

Η Fitch θεωρεί ότι οι συναλλαγές αναδιάρθρωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotations) παραμένουν υποστηρικτικές για το επιχειρηματικό μοντέλο της Metlen και τη ρευστότητά της, παρά τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους.

Ομαλοποίηση του Leverage Από το 2026 και Επιστροφή σε Θετική Τροχιά

Αν και το leverage αναμένεται να αυξηθεί το 2025 λόγω της μείωσης του EBITDA, η Fitch εκτιμά ότι από το 2026 ο δείκτης μόχλευσης θα παραμείνει μόνο λίγο πάνω από το αρνητικό όριο (2,0x), καθώς η εταιρεία αναμένεται να επανέλθει σε πιο προβλέψιμα επίπεδα κερδών και ταμειακών ροών. Η στρατηγική εξυγίανσης και τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των εσόδων είναι κρίσιμα για τη βελτίωση της κατάστασης.