TotalEnergies: Στο «αέρα» οι εξαγωγές LNG από το Γιαμάλ λόγω της επικείμενης απαγόρευσης της ΕΕ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το τεράστιο έργο Yamal στη Σιβηρία άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, ενόψει της επικείμενης απαγόρευσης της ΕΕ στις ρωσικές εισαγωγές LNG.

Παρότι η γαλλική ενεργειακή εταιρεία είχε αρχικά σχεδιάσει να εκτρέψει τις ποσότητες από το Yamal προς άλλες αγορές —μεταξύ αυτών και την Ασία— μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης στις αρχές του επόμενου έτους, ο Πουγιανέ παραδέχθηκε ότι οι «ασάφειες» ως προς την εφαρμογή των μέτρων ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη αναστολή των αποστολών.

«Δεν θα μπορούμε πλέον να διαθέτουμε στην αγορά το LNG της Yamal στην Ευρώπη, και ίσως και πέρα από την Ευρώπη», δήλωσε την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθούν να συζητούν τις λεπτομέρειες της απαγόρευσης. Όπως ανέφερε, το βασικό ερώτημα είναι αν οι περιορισμοί θα αφορούν αποκλειστικά τις εισαγωγές που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά ή αν θα επεκταθούν σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας ευρωπαϊκών εταιρειών με τη Ρωσία.

Η TotalEnergies κατέχει ποσοστό 20% στο έργο Yamal LNG, το οποίο πέρυσι παρήγαγε περίπου 15 εκατ. τόνους LNG — ποσότητα που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών εισαγωγών LNG της ΕΕ το 2025, σύμφωνα με την Kpler. Πάνω από τα τρία τέταρτα των αποστολών του Yamal κατευθύνονται στην Ευρώπη.

Η εταιρεία έχει συμφωνία για την αγορά περίπου 4 εκατ. τόνων ετησίως από το έργο έως το 2032, σύμφωνα με την Energy Aspects, ενώ το Yamal αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού χαρτοφυλακίου LNG της Total.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Total προχώρησε σε σημαντικές απομειώσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, καταγράφοντας σχεδόν 15 δισ. δολάρια σε αποσβέσεις. Παράλληλα, αποχώρησε από έργο LNG υπό ανάπτυξη και σταδιακά διέκοψε αγορές ρωσικού πετρελαίου και ντίζελ. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους ανταγωνιστές, διατήρησε βασικές συμμετοχές, όπως το ποσοστό 19,4% στη ρωσική Novatek, από την οποία εξακολουθεί να λαμβάνει μερίσματα — αν και τα κεφάλαια παραμένουν εντός Ρωσίας.

Παρά τη σημαντική μείωση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η Ευρώπη συνεχίζει να εισάγει μεγάλες ποσότητες LNG δια θαλάσσης, με το Yamal να αποτελεί βασικό προμηθευτή.

Ο Πουγιανέ απέφυγε να εκτιμήσει το οικονομικό πλήγμα που θα επιφέρει ενδεχόμενη πλήρης απαγόρευση, τονίζοντας ότι η Total διαθέτει εναλλακτικές πηγές προμήθειας, καθώς νέα έργα LNG τίθενται σε λειτουργία στο Κατάρ και το Μεξικό. Μάλιστα, προέβλεψε ότι το επερχόμενο παγκόσμιο πλεόνασμα LNG ενδέχεται να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στις τιμές φυσικού αερίου.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο πίεσης για τον όμιλο, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε μείωση 13% στα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, στα 3,8 δισ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει στο μισό τις επαναγορές μετοχών, στα 750 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ενώ η ανταγωνίστρια BP ανέστειλε πλήρως το αντίστοιχο πρόγραμμα την προηγούμενη εβδομάδα.