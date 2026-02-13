  1. Home
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)

Στη Γερμανία μεταβαίνει, αύριο Παρασκευή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συμμετάσχει στην  62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ως το κορυφαίο φόρουμ για την πολιτική διεθνούς ασφάλειας, η MSC 2026 θα φιλοξενήσει για άλλη μια χρονιά συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε  θέματα ενεργειακής ασφάλειας.

Στη φετινή Διάσκεψη αναμένονται περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,  εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς, ειδικοί σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ακαδημαϊκοί και ηγέτες της βιομηχανίας από περισσότερες από 115 χώρες

O κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τον IMEC, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα την διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Αναμένεται να έχει και επιμέρους κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους του και μέλη εθνικών αντιπροσωπειών. 

