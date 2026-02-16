Παράνομη στάθμευση σε θέσεις φόρτισης: Τι προβλέπει ο νόμος για το γνωστό και ως φαινόμενο του «ICEing»;

Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο να συναντάμε συμβατικά οχήματα παρκαρισμένα σε θέσεις που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για ηλεκτρική φόρτιση EV (ηλεκτρικών οχημάτων). Γνωρίζατε πως ακόμα και ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, όταν καταλαμβάνει μια τέτοια θέση δίχως να φορτίζει, υπόκειται σε πρόστιμο;

Η παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αλλαγή στα οχήματα, αλλά μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες αντιλαμβάνονται, χρησιμοποιούν και διαμοιράζονται τον δημόσιο χώρο και τις μετακινήσεις σε αυτόν. Σε αντίθεση με το μοντέλο των υγρών καυσίμων, όπου ο ανεφοδιασμός είναι μια στιγμιαία διαδικασία λίγων λεπτών σε ειδικά διαμορφωμένους και ελεγχόμενους χώρους (τα γνωστά σε όλους μας πρατήρια), η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) είναι μια διαδικασία χρονικά εκτεταμένη, η οποία ενσωματώνεται στον αστικό ιστό, στους χώρους εργασίας και αναψυχής. Αυτή η δομική διαφορά μετατρέπει τη θέση στάθμευσης μπροστά από έναν φορτιστή από απλό χώρο παρκαρίσματος σε μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή…

Θα παρκάρατε ποτέ στην είσοδο ενός… βενζινάδικου;

Η προφανής απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι «όχι», μα όταν τη θέση του πρατηρίου βενζίνης παίρνει ένας φορτιστής για ηλεκτρικά οχήματα, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι διαφορετική! Το φαινόμενο της κατάληψης θέσεων φόρτισης από οχήματα που δεν φορτίζουν, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό προνόμιο, με αποτέλεσμα να έχει, ήδη, αποκτήσει τη δική του… ορολογία. Όταν μια θέση φόρτισης καταλαμβάνεται από συμβατικά οχήματα εσωτερικής καύσης, το φαινόμενο είναι διεθνώς γνωστό ως «ICEing», από το ακρωνύμιο I.C.E. (Internal Combustion Engine – Κινητήρας Εσωτερικής Καύσης). Αν πάλι μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα που παραμένουν σταθμευμένα άσκοπα, μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, το φαινόμενο αποκαλείται «hogging» ή «overstaying». Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω συμπεριφορές αναδεικνύονται σε ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για την ευρεία αποδοχή της ηλεκτροκίνησης. Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η συγκεκριμένη πράξη δεν είναι απλώς μια παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά μια ένδειξη έλλειψης κοινωνικής συνείδησης και κατανόησης των νέων αναγκών που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση.

Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, εναρμονιζόμενη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει θεσπίσει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των υποδομών ηλεκτροκίνησης. Ο Νόμος 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» αποτέλεσε το θεσμικό ορόσημο, καθορίζοντας τους κανόνες για τη χωροθέτηση, τη σήμανση και τη λειτουργία των σημείων επαναφόρτισης. Η προστασία των θέσεων φόρτισης εντάσσεται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που αφορούν τη στάση και τη στάθμευση και περιλαμβάνει ρητές απαγορεύσεις για τη στάθμευση σε θέσεις που έχουν σημανθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών. Ο Νόμος 4710/2020 (Άρθρο 21) διευκρινίζει ότι οι κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης για φόρτιση πρέπει να φέρουν ειδική διαγράμμιση και σήμανση ώστε να είναι σαφής ο προορισμός τους. Η παραβίαση αυτών των σημάνσεων ενεργοποιεί τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράνομη στάθμευση. Με τον νέο K.O.K. (Ν. 5209/2025) οι συνέπειες εστιάζουν περισσότερο στην τιμωρία του οδηγού (αφαίρεση διπλώματος) παρά του οχήματος (αφαίρεση πινακίδων).

Πρόστιμο και διοικητικές κυρώσεις

Η ευσυνειδησία παρέα με τη διάθεση να μην ταλαιπωρούμε τους συμπολίτες μας καλό είναι να υπερτερεί του φόβου των προστίμων, μα σε κάθε περίπτωση, οι αντικοινωνικές συμπεριφορές οφείλουν να τιμωρούνται αναλόγως. Στη χώρα μας, αν και το χρηματικό πρόστιμο είναι συγκριτικά χαμηλό, οι παρεπόμενες διοικητικές κυρώσεις είναι από τις αυστηρότερες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον νέο Κ.Ο.Κ, η στάθμευση σε θέση φόρτισης, χωρίς τη διενέργεια φόρτισης επιφέρει:

Χρηματικό πρόστιμο: Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Το ποσό αυτό, εκ πρώτης όψεως, φαντάζει μικρό, ειδικά αν συγκριθεί με τα πρόστιμα για άλλες παραβάσεις ή με τα ισχύοντα στο εξωτερικό. Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας: Το κρίσιμο στοιχείο της ποινής, ωστόσο, είναι η επιτόπου αφαίρεση διπλώματος για χρονικό διάστημα 10 ημερών.

Η αφαίρεση διπλώματος μετατρέπει μια απλή παράβαση στάθμευσης σε μια σοβαρή ταλαιπωρία για τον παραβάτη, στερώντας του τη δυνατότητα οδήγησης για δέκα ημέρες. Αυτό το μέτρο λειτουργεί ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο, πολύ ισχυρότερο από το ίδιο το χρηματικό πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, οι ποινές είναι εξαιρετικά αυστηρότερες. Παρ΄ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως με τον προηγούμενο κώδικα οδικής κυκλοφορίας το πρόστιμο ήταν 40€ και συνοδευόταν από αφαίρεση πινακίδων για 20 ημέρες, οπότε η αυστηροποίηση του ισχύοντος πλαισίου βρίσκεται υπό συζήτηση.

Για να είναι νόμιμη η επιβολή του προστίμου και η αφαίρεση των πινακίδων, ο ΚΟΚ απαιτεί αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών σήμανσης. Η θέση πρέπει να φέρει τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 («Απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση») και την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19β με την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα», μαζί με κατάλληλη οριζόντια διαγράμμιση (συνήθως χρωματισμό του οδοστρώματος και το σύμβολο του ηλεκτρικού οχήματος). Με τον νέο K.O.K. (Ν. 5209/2025) η πληροφοριακή σήμανση Π-35α αφορά τη θέση/σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στην πράξη, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ελλιπούς ή μη τυποποιημένης σήμανσης. Πολλοί δήμοι ή ιδιώτες διαχειριστές χώρων τοποθετούν αυτοσχέδιες πινακίδες ή βάφουν απλώς το έδαφος, χωρίς να τοποθετούν την προβλεπόμενη κατακόρυφη σήμανση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τροχαία αδυνατεί νομικά να βεβαιώσει την παράβαση, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αφήνοντας τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς προστασία.

Τι ισχύει για τις θέσεις φόρτισης σε πάρκινγκ καταστημάτων;

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην Ελλάδα αφορά τους φορτιστές που βρίσκονται σε χώρους, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία. Οι χώροι αυτοί, αν και ιδιωτικοί, είναι προσβάσιμοι στο κοινό (ιδιωτικοί χώροι δημόσιας χρήσης). Η δικαιοδοσία της τροχαίας σε αυτούς τους χώρους είναι συχνά αντικείμενο σύγχυσης. Ενώ ο νόμος επιτρέπει την παρέμβαση σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία, πολλοί θεωρούν πως η αστυνομία είναι αναρμόδια ή απαιτεί καταγγελία από τον ιδιοκτήτη του χώρου (π.χ. τη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ) για να προχωρήσει σε βεβαίωση παράβασης. Οι καταστηματάρχες, από την πλευρά τους, διστάζουν να καλέσουν την αστυνομία για τους πελάτες τους, δημιουργώντας ένα καθεστώς ατιμωρησίας που επιτρέπει το ανεξέλεγκτο «ICEing». Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2696/1999, αλλά και το άρθρο 3 του ν. 5209/2025, ο Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται σε οδούς και σε οποιουσδήποτε χώρους χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Έτσι, αν μια επιφάνεια στάθμευσης αντιστοιχεί στην παραπάνω περιγραφή, ακόμα και αν αυτή είναι ιδιωτική, υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και εφαρμόζονται τα αντίστοιχα πρόστιμα, εφόσον φέρει την κατάλληλη σήμανση.

Οι ευθύνες της πολιτείας

Η επιβολή του νόμου μοιράζεται μεταξύ της τροχαίας και της δημοτικής αστυνομίας (όπου υπάρχει). Ωστόσο, αναφορές πολιτών αναδεικνύουν σημαντικά προβλήματα ανταπόκρισης. Ο χρόνος αναμονής για την άφιξη κλιμακίου μπορεί να φτάσει τις 3-4 ώρες, καθιστώντας την κλήση πρακτικά ανώφελη, καθώς ο παραβάτης έχει συνήθως αποχωρήσει. Επιπλέον, η έλλειψη γερανών για την άμεση απομάκρυνση του οχήματος σημαίνει ότι ακόμα και αν βεβαιωθεί η παράβαση, το εμπόδιο παραμένει στη θέση του, συνεχίζοντας να δημιουργεί πρόβλημα.

Η ψυχολογία του «ασυνείδητου» παρκαρίσματος και οι κοινωνικές της επιπτώσεις

Είτε κάποιος παρκάρει μπροστά από μια ράμπα για ΑΜΕΑ είτε στερεί από κάποιον το δικαίωμα να φορτίσει το όχημά του, ο πυρήνας της φιλοσοφίας είναι κοινός και σκιαγραφεί την οδική κουλτούρα και την αντικοινωνική συμπεριφορά κάθε παραβάτη. Η κατάληψη μιας θέσης φόρτισης δεν είναι απλώς μια παραβίαση ενός κανόνα, αλλά μια πράξη με βαθιές… ψυχολογικές ρίζες και σοβαρές προεκτάσεις για το κοινωνικό σύνολο. Η εν λόγω πράξη χαρακτηρίζεται ως έντονα αντικοινωνική διότι παραβιάζει μια βασική αρχή αλληλεγγύης: τη διαθεσιμότητα ενός κρίσιμου πόρου. Για τον οδηγό ενός συμβατικού οχήματος, η θέση φόρτισης είναι απλώς «μια ακόμα θέση πάρκινγκ». Για τον οδηγό του ηλεκτρικού οχήματος, όμως, είναι το αντίστοιχο της αντλίας καυσίμου. Η παρεμπόδιση πρόσβασης μπορεί να σημαίνει από αδυναμία επιστροφής στο σπίτι μέχρι καθυστέρηση σε μια σημαντική επαγγελματική υποχρέωση.

Αυτή η ασυμμετρία αντίληψης οδηγεί σε αλλεπάλληλους διαπληκτισμούς, ακόμα και βιαιοπραγίες, που λαμβάνουν χώρα μπροστά από φορτιστές. Η απογοήτευση που νιώθει ένας οδηγός EV όταν βλέπει έναν ασκόπως κατειλημμένο φορτιστή, ειδικά όταν έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, είναι συγκρίσιμη με καταστάσεις εξαιρετικά υψηλού στρες. Η παράνομη στάθμευση επιδεινώνει δραματικά το άγχος της επαναφόρτισης και τον φόβο ότι φτάνοντας στον προορισμό ή στον ενδιάμεσο σταθμό, ο φορτιστής δεν θα είναι διαθέσιμος ή λειτουργικός. Το «ICEing» είναι ο κυριότερος παράγοντας που τροφοδοτεί αυτό το άγχος, καθώς εισάγει έναν παράγοντα αβεβαιότητας, που δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας αλγόριθμος πλοήγησης. Όταν ένας οδηγός σχεδιάζει ένα ταξίδι βασιζόμενος σε συγκεκριμένους φορτιστές, η κατάληψή τους από ασυνείδητους οδηγούς καταστρέφει όλο τον προγραμματισμό και δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας.

Η νοοτροπία του… «για 5 λεπτά πετάχτηκα»

Στην Ελλάδα, η πράξη αυτή, συχνά, δικαιολογείται με το επιχείρημα της σύντομης στάσης, το χιλιοακουσμένο… «για 5 λεπτά πετάχτηκα». Αυτή η νοοτροπία αποκαλύπτει μια βαθιά έλλειψη κατανόησης της φύσης της ηλεκτροκίνησης. Η φόρτιση είναι μια διαδικασία που απαιτεί προγραμματισμό. Ακόμα και 5 λεπτά καθυστέρησης ή αβεβαιότητας μπορεί να διαταράξουν σημαντικά το πρόγραμμα ενός χρήστη EV, ειδικά αν περιμένει σε ουρά. Επιπλέον, η ανοχή σε τέτοιες μικροπαραβάσεις αθροιστικά δημιουργεί μια εικόνα αναξιοπιστίας του δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η κατάληψη θέσεων φόρτισης δεν είναι προϊόν αμέλειας, αλλά σκόπιμης ενέργειας. Διεθνώς, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οδηγοί οχημάτων εσωτερικής καύσης μπλοκάρουν σκόπιμα φορτιστές ως ένδειξη διαμαρτυρίας ή περιφρόνησης προς την ηλεκτροκίνηση και την περιβαλλοντική πολιτική. Αν και στην Ελλάδα τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, η υποκείμενη δυσαρέσκεια για την «προνομιακή» μεταχείριση των ηλεκτρικών οχημάτων (δωρεάν στάθμευση, αποκλειστικές θέσεις) συχνά εκφράζεται μέσω της αδιαφορίας για τους κανόνες.

Καινοτόμες λύσεις που επιστρατεύουν την τεχνολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών φόρτισης (CPO) έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, κυρίως όσον αφορά τους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων που καταχρώνται τις θέσεις. Η επιβολή «Overstay Fees» (τελών αδράνειας) είναι, πλέον, κοινή πρακτική. Αρκετά δίκτυα φόρτισης χρεώνουν ένα επιπρόσθετο ποσό ανά λεπτό, εάν το όχημα παραμείνει συνδεδεμένο μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Αυτό το οικονομικό αντικίνητρο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη βελτίωση της διαθεσιμότητας των φορτιστών, ωστόσο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως τα ελληνικά νησιά, η χρέωση αυτή παραμένει μικρή σε σχέση με την αντίστοιχη ενός ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης επί πληρωμή, οπότε το φαινόμενο της κατάχρησης επανέρχεται στο προσκήνιο. Έτσι, αναπτύσσονται τεχνολογίες, όπως μηχανισμοί που κλειδώνουν τη θέση στάθμευσης και ξεκλειδώνουν μόνο μέσω της εφαρμογής φόρτισης, αποτρέποντας την είσοδο συμβατικών οχημάτων ή αισθητήρες εδάφους που ανιχνεύουν την παρουσία οχήματος και ειδοποιούν αυτόματα τις αρχές ή τον διαχειριστή εάν δεν ξεκινήσει φόρτιση εντός λίγων λεπτών.

Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες;

Η αντιμετώπιση του προβλήματος ποικίλλει σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αντανακλώντας διαφορετικές νομικές κουλτούρες και επίπεδα ωριμότητας της ηλεκτροκίνησης. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, το πρόστιμο για την παράνομη στάθμευση σε θέσεις φόρτισης ανέρχεται στα 85 ευρώ, αλλά η κυπριακή νομοθεσία ορίζει ρητά πως παράβαση διαπράττουν και τα ηλεκτρικά οχήματα που καταλαμβάνουν τη θέση χωρίς να φορτίζουν ενεργά (χωρίς δηλαδή να είναι συνδεδεμένο το καλώδιο). Αυτή η ρύθμιση στοχεύει άμεσα στην αντιμετώπιση του «Hogging» και στην κατάχρηση των θέσεων ως δωρεάν πάρκινγκ από τους ίδιους τους κατόχους EV. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η προσέγγιση εστιάζει στην άμεση αποκατάσταση της τάξης, όπου εκτός από το πρόστιμο προβλέπεται η άμεση ρυμούλκηση του παρανόμως σταθμευμένου οχήματος. Το κόστος της ρυμούλκησης, που βαρύνει τον ιδιοκτήτη, μπορεί να ξεπεράσει τα 200-300 ευρώ, λειτουργώντας πιο αποτρεπτικά και από το ίδιο το πρόστιμο.

Σε κάποιες πόλεις η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 ή 4 ώρες), ακόμα και αν το όχημα φορτίζει, για να διασφαλίζεται η εναλλαγή (rotation). Στην Ολλανδία το πρόστιμο είναι 95 ευρώ (πλέον διοικητικών εξόδων). Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει αποφανθεί ότι η παραμονή στη θέση μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης είναι κολάσιμη πράξη, ανοίγοντας τον δρόμο για αυστηρότερη αστυνόμευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κατάσταση διαφέρει ανά περιοχή. Στο Λονδίνο και άλλες μεγάλες πόλεις, τα πρόστιμα αυξάνονται ραγδαία, με χιλιάδες κλήσεις να εκδίδονται ετησίως. Τα ποσά κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 90 και 150 ευρώ, αλλά μειώνονται αν πληρωθούν εντός 14 ημερών.

Αλληλεγγύη ή τιμωρία;

Η Ελλάδα μπορεί να διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό χρηματικό πρόστιμο σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά το συνοδεύει με μια ιδιαιτέρως «βαριά» διοικητική ποινή, η οποία στην ουσία στερεί τη δυνατότητα οδήγησης από τον παραβάτη για αρκετές ημέρες. Αυτό το μοντέλο, ωστόσο, αν και θεωρητικά αυστηρό, αποκτά ουσιαστική εφαρμογή μόνο όταν οι αρχές σπεύδουν να αποκαταστήσουν την τάξη και μόνο εάν οι ιδιοκτήτες αντίστοιχων θέσεων σε ιδιωτικούς χώρους (όπως π.χ. εμπορικά κέντρα, χώρους αναψυχής κ.ά.) δεν διστάζουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό τιμωρίας του εκάστοτε παραβάτη. Όπως είναι προφανές, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με την επιβολή προστίμων. Απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που συνδυάζει την τεχνολογία, την εκπαίδευση των οδηγών και τη βελτίωση των υποδομών. Η μακροπρόθεσμη λύση, βέβαια, βρίσκεται στην αλλαγή της οδικής κουλτούρας. Απαιτείται η συνειδητοποίηση ότι το ηλεκτρικό όχημα δεν παρκάρει, αλλά ανεφοδιάζεται. Όπως κανείς δεν θα διανοούνταν να παρκάρει μπροστά σε μια αντλία βενζίνης και να φύγει για ψώνια, έτσι πρέπει να εμπεδωθεί ότι η θέση φόρτισης είναι χώρος ανεφοδιασμού και όχι στάθμευσης. Η εκπαίδευση των οδηγών, τόσο των συμβατικών όσο και των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι κρίσιμη. Οι οδηγοί EV πρέπει να μάθουν να μετακινούν τα οχήματά τους μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, και οι οδηγοί συμβατικών οχημάτων πρέπει να κατανοήσουν τη ζωτική σημασία αυτών των θέσεων για την κινητικότητα των συμπολιτών τους και για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου μετακίνησης στις μεγαλουπόλεις.