Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

Στην υπογραφή παρουσία του πρωθυπουργού των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

“Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα στο θαλάσσιο οικόπεδο Μπλοκ-2 στο Ιόνιο η οποία αναμένεται στις αρχές του 2027 μετά από 40 χρόνια αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου στη χώρα. Με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή της ασφάλεια και δημιουργώντας εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα” τόνισε.