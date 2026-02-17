Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου – Καλιφόρνιας για καθαρή ενέργεια και επενδύσεις

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στο Λονδίνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολιτεία της Καλιφόρνιας, με στόχο την επιτάχυνση της συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας, την κλιμάκωση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στις δύο οικονομίες. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της απασχόλησης, με έμφαση στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διασύνδεση του αναπτυσσόμενου τομέα καθαρής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου με τη δυναμική αγορά της Καλιφόρνιας, ανοίγοντας νέες εξαγωγικές ευκαιρίες. Ήδη, βρετανικές εταιρείες όπως η Octopus Energy επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη διατλαντική επιχειρηματική συνεργασία.

Το Μνημόνιο δεσμεύει τις δύο κυβερνήσεις να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της κλιματικής δράσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών που μειώνουν το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεση σε ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, με στόχο τη θωράκιση κατοικιών, δημόσιων υπηρεσιών και τοπικών οικονομιών.

Σύμφωνα με στοιχεία του CBI, η οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε το 2024 με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον της συνολικής οικονομίας της χώρας. Αντίστοιχα, η Καλιφόρνια κατέγραψε ταχεία ανάπτυξη, με τις νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας να είναι τριπλάσιες σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας της.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε ότι «η αποστολή της κυβέρνησης για καθαρή ενέργεια αφορά την ανάκτηση του ελέγχου της ενέργειας, τη μείωση των λογαριασμών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς συνεργασίες ενισχύουν τις ευκαιρίες για τις βρετανικές επιχειρήσεις και προσελκύουν επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αποτελεί «το καλύτερο μέρος στην Αμερική για επενδύσεις σε μια καθαρή οικονομία», σημειώνοντας ότι η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο εμβαθύνει τη δράση για το κλίμα. Αναφέρθηκε επίσης σε επενδύσεις σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε καθαρές τεχνολογίες από την Octopus Energy.