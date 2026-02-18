Η καινοτομία InstaViewT της LG στην καρδιά της κουζίνας

Η LG Electronics αναδεικνύει τη σειρά ψυγείων ντουλάπες με τεχνολογία InstaView™, μια καινοτομία που έχει ήδη ξεχωρίσει διεθνώς και συνεχίζει να αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία στην κουζίνα, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας.

Με ένα απλό διπλό χτύπημα στη γυάλινη επιφάνεια της πόρτας, το εσωτερικό του ψυγείου φωτίζεται άμεσα, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν το περιεχόμενο χωρίς να ανοίγουν την πόρτα. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η απώλεια ψυχρού αέρα, η οποία μπορεί να φτάσει έως και 41%, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας και στη φρεσκάδα των τροφίμων.

Η λειτουργία InstaView™ έχει αγαπηθεί από καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, καθώς εκφράζει τη φιλοσοφία της LG που τοποθετεί τον χρήστη στο επίκεντρο κάθε τεχνολογικής εξέλιξης. Με διακριτική αισθητική και σύγχρονες γραμμές, τα ψυγεία ντουλάπες InstaView™ αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε μοντέρνα κουζίνα.

Διεθνής αναγνώριση για design και καινοτομία

Η τεχνολογία InstaView™ έχει αποσπάσει ορισμένα από τα σημαντικότερα βραβεία διεθνώς, επιβεβαιώνοντας την αξία της τόσο σε επίπεδο αισθητικής όσο και λειτουργικότητας:

2020 CES Innovation Award Honoree για το LG InstaView Door in Door με Craft Ice, διάκριση από την Consumer Technology Association των ΗΠΑ.

2019 Red Dot Design Award Winner για το LG InstaView Door in Door, τιμημένο από το Design Zentrum Nordrhein Westfalen στη Γερμανία.

2018 iF Design Award Winner για το LG Smart InstaView, βραβευμένο από το International Forum Design στη Γερμανία.

2017 IDEA Bronze Award Winner για το LG Smart InstaView, διάκριση από την Industrial Designers Society of America.

Οι παραπάνω διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της LG να επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν υψηλή αισθητική με πρακτικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Παράλληλα, η δυνατότητα άμεσης ορατότητας διευκολύνει την οργάνωση και την καθημερινή χρήση. Οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα αγαπημένα τους σνακ και τρόφιμα, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν περιεχόμενο στα ράφια ή να αφήνουν την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα.

Με τα ψυγεία ντουλάπες InstaView™, η LG επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του ψυγείου, μετατρέποντάς το σε έναν έξυπνο σύμμαχο που συνδυάζει τεχνολογία, αισθητική και πρακτικότητα, για μια πιο άνετη και αποδοτική καθημερινότητα.