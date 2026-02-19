Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τη Solis, έναν από τους κορυφαίους και διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές inverter και συστημάτων αποθήκευσης παγκοσμίως.

Η Solis (Ginlong Technologies), με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, καθίσταται στρατηγικός συνεργάτης για έργα υψηλών απαιτήσεων.

Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας, η BayWa r.e., ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες για ενεργειακή αυτονομία, ευελιξία και βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης, ενισχύει τις ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που προσφέρει στην αγορά φωτοβολταϊκών εκγαταστάσεων.

Η συνεργασία καλύπτει λύσεις για οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά έργα (C&I), καθώς και έργα μεγάλης κλίμακας, ενώ επεκτείνεται και σε υβριδικά συστήματα και λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, που επιτρέπουν τη μέγιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας.

Τα συστήματα της Solis διακρίνονται για:

Την υψηλή απόδοση και αξιοπιστία

Την υποστήριξη υβριδικών εφαρμογών και διασύνδεση με μπαταρίες

Τις έξυπνες δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας

Την ευκολία εγκατάστασης και ευελιξία σχεδιασμού

Τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και σταθερή απόδοση

Εξειδικευμένο Webinar για τις Ολοκληρωμένες Λύσεις Solis

Η BayWa r.e., διοργανώνει εξειδικευμένο Webinar με τίτλο: «Ολοκληρωμένες λύσεις Solis», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:30.

Κατά τη διάρκεια του Webinar θα παρουσιαστούν:

Οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και οι προοπτικές ανάπτυξης

Οι inverters και τα συστήματα αποθήκευσης για οικιακά φωτοβολταϊκά έργα

Οι λύσεις για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (C&I)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων

Οι βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού και επιλογής εξοπλισμού

Το Webinar απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των ΑΠΕ, εγκαταστάτες, μελετητές και συνεργάτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις λύσεις της Solis και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ηλιακής ενέργειας και της αποθήκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Solis, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας καθώς και να εγγραφούν στο Webinar μέσω του σχετικού συνδέσμου συμμετοχής.

Ημερομηνία & Ώρα: Τετάρτη 25.2.2026 Ι 16:30