Motor Oil: Νέο επενδυτικό άνοιγμα σε αποθήκευση – Παράλληλες επενδύσεις σε καύσιμα και επέκταση σε Βαλκάνια

Δυναμικό «παρών» στον νέο κύκλο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δίνει η Motor Oil. Η νέα λίστα της ΡΑΑΕΥ περιλαμβάνει 15 έργα διαφορετικών ομίλων, με την επένδυση της Anemos RES, θυγατρικής της Motor Oil, να ξεχωρίζει για το μέγεθος και τη στρατηγική της σημασία.

Της Μαργαρίτας Ασημακοπούλου

Project 630 MW στα Γρεβενά

Το mega έργο αποθήκευσης, ισχύος 630 MW, δρομολογείται στα Γρεβενά και είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν ενταχθεί στον συγκεκριμένο αδειοδοτικό γύρο. Η επένδυση έρχεται σε μια φάση όπου το ηλεκτρικό σύστημα αναζητά ευελιξία και εφεδρείες για να υποστηρίξει τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Η αποθήκευση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη σταθερότητα του δικτύου, εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Motor Oil επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προσθέτοντας έναν ακόμη πυλώνα στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο.

Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ, η αγορά δείχνει ότι τα ορυκτά καύσιμα, και ειδικά το πετρέλαιο, θα εξακολουθήσουν να έχουν ρόλο στο ενεργειακό μίγμα για τις επόμενες δεκαετίες. Η στρατηγική της Motor Oil βασίζεται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και κυκλική οικονομία.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και του εξηλεκτρισμού, χωρίς να διακυβεύεται η βιομηχανική βάση του ομίλου.

Αναβάθμιση διυλιστηρίου και ισχυρές ταμειακές ροές

Κεντρικό ρόλο εξακολουθεί να διαδραματίζει το διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Η δυναμικότητα επεξεργασίας αργού έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 20% μέσα στην τελευταία τετραετία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα της μονάδας.

Η θετική συγκυρία στα περιθώρια διύλισης δημιουργεί πρόσθετες ταμειακές ροές, που χρηματοδοτούν τόσο την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών όσο και τη διεύρυνση σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες.

Υδρογόνο: Επένδυση χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης ισχύος 50 MW στο διυλιστήριο, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με δυνατότητα παραγωγής περίπου 7.500 τόνων υδρογόνου ετησίως.

Το έργο ενισχύει τη διαφοροποίηση του ομίλου σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μελλοντική ενσωμάτωση «πράσινων» καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα.

Βαλκάνια και στόχος 2 GW ΑΠΕ

Παράλληλα, η Motor Oil υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 400 εκατ. ευρώ έως το 2030, με έμφαση στις αγορές της Ρουμανία και της Βουλγαρία. Ήδη διαθέτει παρουσία σε Κροατία και Σερβία μέσω του δικτύου εμπορίας της.

Ο στρατηγικός στόχος προβλέπει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 2 GW έως το τέλος της δεκαετίας. Σήμερα η εγκατεστημένη και υπό ανάπτυξη ισχύς προσεγγίζει τα 860 MW, γεγονός που καθιστά την περαιτέρω διεθνή επέκταση κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη του στόχου.

