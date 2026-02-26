Η Hisense στην Climatherm Energy 2026, σε συνεργασία με τη Delphis

Η Hisense, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές στον κλάδο του κλιματισμού και των λύσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Climatherm Energy 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Athens Metropolitan Expo, από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026.

Με το νέο της σύνθημα “Energy is our strength!”, η Climatherm Energy 2026 επιστρέφει ανανεωμένη και δυναμική, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, της εξοικονόμησης και των τεχνολογιών κλιματισμού. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σταθερή υποστήριξη των βασικών εκπροσώπων του κλάδου.

Η παρουσία της Hisense στη φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Delphis, μια τεχνική και εμπορική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, η οποία εξειδικεύεται στον κλιματισμό, την ψύξη, τη συντήρηση και την ενεργειακή διαχείριση. Με ιστορία που ξεκινά από το 1976 και σταθερή προσήλωση στην τεχνική αρτιότητα, η Delphis αποτελεί στρατηγικό partner που ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμική της Hisense στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Climatherm Energy 2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τεχνολογικά εξελιγμένα κλιματιστικά της Hisense, σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ενεργειακή εξοικονόμηση, τόσο για οικιακές όσο και για επαγγελματικές εφαρμογές. Η Hisense συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, με στόχο τη βελτιστοποίηση της άνεσης και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η συμμετοχή στη Climatherm Energy 2026 αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη Hisense, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται ενεργά δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου, παρουσιάζοντας λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, ποιότητα και πραγματική αξία για τον τελικό χρήστη.