  1. Home
  2. Ηλεκτροκίνηση
  3. Πολιτική«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκ. ευρώ και παράταση για τρεις μήνες
Πολιτική«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκ. ευρώ και παράταση για τρεις μήνες
Ηλεκτροκίνηση
Νέα
0

Πολιτική«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκ. ευρώ και παράταση για τρεις μήνες

0
ilektriko ecar
now viewing

Πολιτική«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκ. ευρώ και παράταση για τρεις μήνες

ilektro
now playing

Λίφτινγκ στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

ilektro
now playing

Σήμερα η έναρξη υποβολής αιτήσεων στον 3ο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

ilektr
now playing

Κινούμαι ηλεκτρικά: Πότε θα πάρουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

Αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε Euro)

Κατηγορία Α σύνολο 37.100.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 35.000.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.100.000

Κατηγορία Β σύνολο 22.900.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 22.630.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 270.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

«Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

tags:
Σχετικά θέματα
25022026

Σταύρος Παπασταύρου μετά τη συνάντηση με Doug Burgum και Chris Wright: «Η ενέργεια είναι δύναμη. Δύναμη ασφάλειας, δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής»

press-room 0
Statement_square_GR

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025

press-room 0
lg-low-noise-dishwasher

Πλυντήρια πιάτων LG με τεχνολογία Inverter για μειωμένα επίπεδα θορύβου

press-room 0
Close

Share this video