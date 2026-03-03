Δήλωση του κ. Σπύρου Ριζόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Spin Strategies Washington, D.C. για τη συνεργασία ΔΕΗ – Georgetown University

“Συνιστά ορόσημο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη της χώρας το γεγονός πως το Georgetown University (μέσω του McDonough School of Business) με έδρα στην Washington, D.C., εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για τη δημιουργία δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γιώργο Στάσση, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και στην εταιρεία μου Spin Strategies, με έδρα στην Washington, D.C., αναθέτοντάς μας τη διερεύνηση συνεργασιών με πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διαπραγμάτευση ενός απαιτητικού αλλά ιδιαίτερα σημαντικού εγχειρήματος.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΔΕΗ αναδεικνύει έμπρακτα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο, συνδέοντας την πραγματική οικονομία με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η παρουσία του Georgetown University στην Αθήνα, μέσα από δύο μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, για τη δημιουργία διεθνών δικτύων καινοτομίας και, τελικά, για τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς μοντέλου ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σε αυτό το σημείο, αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω, ότι ο χώρος της Παιδείας αποτελεί πεδίο όπου η συνεργασία και οι θεσμικές συγκλίσεις μπορούν να παράγουν ουσιαστικό και διαρκές αποτέλεσμα. Στις 24 Αυγούστου 2011 ψηφίστηκε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο νόμος 4009/2011, γνωστός ως «νόμος Διαμαντοπούλου», μια σπάνια στιγμή πολιτικής συνεννόησης για τα δεδομένα της Μεταπολίτευσης.

Είχα την τιμή να συμμετάσχω ενεργά εκείνη την περίοδο, μέσω της Spin Communications, στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και στην επικοινωνιακή υποστήριξη της μεταρρύθμισης. Ήταν μια σημαντική πολιτική τομή, που ανέδειξε τη δύναμη της συνεννόησης σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση πλαισίου πολιτικής συναίνεσης, που αποτέλεσε αφετηρία όταν χρειάστηκε για να σταθεί όρθια η χώρα στη βαθιά δημοσιονομική κρίση που ακολούθησε.

Σήμερα, ένας κύκλος που άνοιξε θεσμικά το 2011 αποκτά μια νέα, χειροπιαστή έκφραση μέσα από τη διεθνή ακαδημαϊκή παρουσία και τις συνέργειες που μπορούν να αφήσουν θετικό και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε προσωπικό επίπεδο, η παρούσα εξέλιξη φέρει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Προερχόμενος από οικογένεια τριών γενεών δασκάλων, βιώνω αυτή τη στιγμή ως συνέχεια μιας βαθιάς εκπαιδευτικής παράδοσης. Είμαι βέβαιος ότι ο πατέρας μου, Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Βελλάς, θα έβλεπε σε αυτή την πρωτοβουλία την επιβεβαίωση ενός διαχρονικού οράματος: μιας Ελλάδας ανοιχτής, εξωστρεφούς και ποιοτικά αναβαθμισμένης στην εκπαίδευση”, δήλωσε ο κ. Σπύρος Ριζόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Spin Strategies, Washington DC, Ιδρυτής της Spin Communications, Αθήνα