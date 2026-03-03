LG: Δυναμική παρουσία της εταιρίας στην Climatherm Energy 2026

Η LG Business Solutions συμμετείχε στην έκθεση Climatherm Energy 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προσήλωση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό κλάδο. Η έκθεση, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα στην Ελλάδα για την ανάδειξη των εξελίξεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στις τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης, διεξήχθη από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo.

Με δυναμική παρουσία τα προηγούμενα χρόνια, η LG παρουσίασε και φέτος το πλήρες χαρτοφυλάκιο προηγμένων λύσεων ψύξης και θέρμανσης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια μεγάλη ποικιλία καινοτόμων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Στο περίπτερο της LG Electronics Hellas Business Solutions, η καινοτομία συναντούσε την πραγματική εφαρμογή. Από τη βελτίωση της ποιότητας και της άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος έως την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, οι λύσεις HVAC της εταιρείας σχεδιασμένες να υποστηρίζουν τους επαγγελματίες που επιθυμούν να προσφέρουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους.

Στον τομέα του οικιακού κλιματισμού παρουσιάστηκαν οι νέες μονάδες Dualcool Pro με ενσωματωμένο Wi-Fi, προσφέροντας απομακρυσμένο έλεγχο και οι μονάδες Planet & Mirror AI Air που ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με βάση τις συνθήκες του χώρου και τις ανάγκες του χρήστη, εξασφαλίζοντας ιδανικό κλίμα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι μονάδες Art Cool Gallery, που συνδυάζουν υψηλή αισθητική με τεχνολογική καινοτομία, καθώς προσφέρουν δυνατότητα αλλαγής πρόσοψης ή ενσωματωμένη οθόνη 27 ιντσών, επιτρέποντας την απόλυτη προσαρμογή στον σχεδιασμό του χώρου. Για μεγαλύτερες επαγγελματικές εφαρμογές, όπως γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικά κτίρια, παρουσιάστηκε το νέο σύστημα VRF Multi V i με ψυκτικό μέσο R32, το οποίο διαθέτει προηγμένο κύκλωμα AI Engine για βελτιστοποιημένη λειτουργία, αυξημένη ενεργειακή απόδοση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, χάρη και στα διαθέσιμα εξαρτήματα προστασίας (αισθητήρες διαρροής/βαλβίδες αποκοπής παροχής). Παράλληλα, η γκάμα των αντλιών θερμότητας αέρος/νερού ενισχύθηκε με τη νέα Therma V Monobloc S R290, μια πλήρως αυτόνομη και ιδιαίτερα αποδοτική λύση που συνδέεται απευθείας με τα θερμαντικά σώματα μίας οικίας χωρίς ανάγκη τοποθέτησης εσωτερικής μονάδας, με χαμηλό επίπεδο θορύβου και σύγχρονο σχεδιασμό, καθώς και τη νέα Therma V R32 51 kW, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγαλύτερες κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα cascade και διαχείρισης έως και οκτώ μονάδων για μέγιστη συνολική ισχύ και ευελιξία.

Στον τομέα της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, παρουσιάστηκαν οι αυτόνομες αντλίες θερμότητας Therma V Water Heater, με χωρητικότητα από 100 έως 270 λίτρα, οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένο χειριστήριο, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Wi-Fi και εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση, εξασφαλίζοντας υψηλή αξιοπιστία και ενεργειακή εξοικονόμηση. Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε νέα boiler χωρητικότητας 200 έως 300 λίτρων, δοχεία αδρανείας 60 έως 100 λίτρων και ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες 30 έως 200 λίτρων, όλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένες θερμικές απώλειες. Τέλος, στον τομέα των κεντρικών συστημάτων νερού παρουσιάστηκαν οι νέοι Inverter Scroll Chillers με ψυκτικό μέσο R32, ισχύος από 57 έως 222 kW και δυνατότητα συνδυασμού σε συστοιχία συνολικής απόδοσης έως 2.220 kW, προσφέροντας εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τις νέες σειρές Fan Coil τοίχου, οροφής και δαπέδου, οι οποίες συνδυάζουν κομψό και σύγχρονο σχεδιασμό με υψηλή απόδοση και ευελιξία εγκατάστασης, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο οικιακών όσο και επαγγελματικών εφαρμογών.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να συνομιλήσουν με τους εξειδικευμένους συμβούλους της LG, να συζητήσουν πραγματικές ανάγκες έργων και εφαρμογών και να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Είτε πρόκειται για μελετητές, εγκαταστάτες ή συνεργάτες του κλάδου, η LG προσκάλεσε τους επαγγελματίες της αγοράς να ανταλλάξουν ιδέες και να εξερευνήσουν από κοινού νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην Climatherm Energy 2026 αποτέλεσε ιδιαίτερη χαρά για την εταιρεία, τονίζοντας πως στόχος είναι η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των λύσεων της LG. Παράλληλα, παρουσιάσαμε το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα οποία ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς».

Η ομάδα της LG Business Solutions βρισκόταν σύσσωμη στον χώρο της έκθεσης, έτοιμη να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με εξατομικευμένες προτάσεις αναβάθμισης συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.