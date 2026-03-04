ΕΥΔΑΜ: Από τα Γρεβενά ξεκίνησε ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), εγκαινίασε μια νέα στοχευμένη πρωτοβουλία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ξεκινώντας έναν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων από τα Γρεβενά τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026.

Η δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» παρέχει ουσιαστική στήριξη για:

Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών

Ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωση της οργάνωσης

Κατά την επίσκεψη στο Επιμελητήριο Γρεβενών, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, συνοδευόμενος από στελέχη της ΕΥΔΑΜ, παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της δράσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα κύρια σημεία της δράσης περιλαμβάνουν:

Περίοδο υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου – 30 Ιουνίου 2026

19 Μαρτίου – 30 Ιουνίου 2026 Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 20.000.000 ευρώ

20.000.000 ευρώ Ποσοστό επιχορήγησης: 75%

75% Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Η χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις όπως προμήθεια εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών, ψηφιακό εκσυγχρονισμό και βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μετάβαση της τοπικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν παραγωγικές συζητήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Γρεβενών, Λεωνίδας Τεντόγλου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο Διοικητής έρχεται στα Γρεβενά πάντα με γεμάτο καλάθι», επισημαίνοντας τη διαρκή και ουσιαστική στήριξη της ΕΥΔΑΜ προς την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο Βουλευτής Π.Ε. Γρεβενών, Αθανάσιος Σταυρόπουλος, επεσήμανε τον άριστο σχεδιασμό παρεμβάσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, και υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την ταχεία υλοποίηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης, ευχαρίστησε για τη στήριξη προς την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αναδεικνύουν τον τόπο και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή του προοπτική. Αναφέρθηκε στις απώλειες που υπέστη η περιοχή από την απολιγνιτοποίηση, σημειώνοντας ότι το Πρόγραμμα ΔΑΜ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευση του κ. Καλλίρη ότι θα χρηματοδοτηθούν και μελέτες, προκειμένου να ενταχθούν άμεσα περισσότερα έργα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, Γιάννης Τσακνάκης, καλωσόρισε τον Διοικητή της ΕΥΔΑΜ, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στον τόπο. Ανέφερε ότι τα προγράμματα είναι μεν θετικά, αλλά και το τοπικό δυναμικό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο, ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και να αυξηθούν τα ποσοστά επιδότησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των επιχειρήσεων.

Νέες εξαγγελίες του Διοικητή από τα Γρεβενά

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Καλλίρης ανακοίνωσε επιπλέον στοχευμένες παρεμβάσεις για την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία.

Μέσω της ΔΥΠΑ: 7μηνη επιχορήγηση για ανέργους που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, με κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών.

Προώθηση αυτοαπασχόλησης νέων: Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 17.900 ευρώ ανά ωφελούμενο. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν το πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων της ΔΑΜ, συνδέοντας άμεσα την επιχειρηματική ενίσχυση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ενημερωτική εκστρατεία συνεχίζεται την ίδια ημέρα, στις 17:30, στην Καστοριά, στο Ενυδρείο Καστοριάς, ενισχύοντας τον διάλογο και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Η ΕΥΔΑΜ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.