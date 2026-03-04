  1. Home
Η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 8η Verde.Tec: Σταθερά μπροστά στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 8η Verde.Tec: Σταθερά μπροστά στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Tη θέση της ως πρότυπο στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαίωσε η ΕΝΔΙΑΛΕ, συμμετέχοντας για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Verde.Tec.  

Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, η εταιρεία οδηγεί το 100% των συλλεγόμενων Α.Λ.Ε. σε επαναδιύλιση, ξεπερνώντας σταθερά τους ευρωπαϊκούς στόχους και προωθώντας ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης πόρων με πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το περίπτερο της ΕΝΔΙΑΛΕ λειτούργησε ως κόμβος ενημέρωσης και διαλόγου, ενδυναμώνοντας το αίσθημα κοινότητας μεταξύ των μελών του δικτύου της και ευαισθητοποιώντας τους επισκέπτες της Έκθεσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης Α.Λ.Ε. και της κυκλικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιώργος Δεληγιώργης, δήλωσε:
«Ως πρωταθλήτρια Ευρώπης στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, η ΕΝΔΙΑΛΕ αποδεικνύει ότι η καινοτομία και η συνεργασία οδηγούν σε σημαντικές εθνικές επιτυχίες. Με δικτύωση και συνεχή ανταλλαγή γνώσεων, βάζουμε τις βάσεις για ακόμη υψηλότερους στόχους. Με σταθερό προσανατολισμό και όραμα, μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης με οφέλη για όλους».

