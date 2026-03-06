VIOHALCO : Πρόταση διανομής μερίσματος και επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2026

Η Viohalco S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τη διανομή μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026.

Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2026, διαμορφώνεται ως ακολούθως: