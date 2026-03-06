  1. Home
VIOHALCO : Πρόταση διανομής μερίσματος και επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2026
Νέα
VIOHALCO : Πρόταση διανομής μερίσματος και επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2026

VIOHALCO : Πρόταση διανομής μερίσματος και επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2026

VIOHALCO: Διορισμός νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου/Δημοσίευση γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών

Στρατηγική συνεργασία του ΕΛΚΕΜΕ, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) των εταιριών της Viohalco με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Viohalco: Εκτίναξη στα καθαρά κέρδη με αύξηση 102%

Η Viohalco S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τη διανομή μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,27 ευρώ ανά μετοχή. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την                          Τρίτη, 26 Μαΐου 2026.

Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2026, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία Γεγονός
6 Μαρτίου 2026 Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025 σε επενδυτές και αναλυτές
2 Απριλίου 2026 Δημοσίευση Ετήσιου Απολογισμού 2025
26 Μαΐου 2026 Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026
25 Ιουνίου 2026 Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 2025
26 Ιουνίου 2026 Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2025 – Ημερομηνία καταγραφής
29 Ιουνίου 2026 Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2025
5 Αυγούστου 2026 Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026
6 Αυγούστου 2026 Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2026 σε επενδυτές και αναλυτές
17 Σεπτεμβρίου 2026 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2026 
4 Μαρτίου 2027 Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2026
5 Μαρτίου 2027 Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2026 σε επενδυτές και αναλυτές
