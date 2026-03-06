VIOHALCO : Πρόταση διανομής μερίσματος και επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2026

Η Viohalco S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τη διανομή μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,27 ευρώ ανά μετοχή.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026.
Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2026, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
|Ημερομηνία
|Γεγονός
|6 Μαρτίου 2026
|Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025 σε επενδυτές και αναλυτές
|2 Απριλίου 2026
|Δημοσίευση Ετήσιου Απολογισμού 2025
|26 Μαΐου 2026
|Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026
|25 Ιουνίου 2026
|Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 2025
|26 Ιουνίου 2026
|Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2025 – Ημερομηνία καταγραφής
|29 Ιουνίου 2026
|Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2025
|5 Αυγούστου 2026
|Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026
|6 Αυγούστου 2026
|Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2026 σε επενδυτές και αναλυτές
|17 Σεπτεμβρίου 2026
|Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2026
|4 Μαρτίου 2027
|Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2026
|5 Μαρτίου 2027
|Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2026 σε επενδυτές και αναλυτές
