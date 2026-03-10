Aramco: Ρεκόρ κερδών στα 104,7 δισ. το 2025

Ο σαουδαραβικός ενεργειακός κολοσσός Aramco παρουσίασε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 104,7 δισ. δολαρίων ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, ακόμη και σε περιόδους έντονης αστάθειας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε την πολιτική γενναιόδωρων αποδόσεων προς τους μετόχους της, με συνολικές διανομές που έφτασαν τα 85,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπέρβαση προβλέψεων στο τέταρτο τρίμηνο

Τα οικονομικά μεγέθη του τελευταίου τριμήνου του έτους αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την Aramco. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη της περιόδου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 25,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των χρηματοοικονομικών αναλυτών που είχε διαμορφωθεί στα 24,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική επιχειρησιακή στρατηγική που ακολούθησε ο ενεργειακός κολοσσός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 85,4 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας στην εταιρεία σημαντική ευελιξία για επενδύσεις και επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους. Αυτή η ρευστότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων αναπτυξιακών σχεδίων του σαουδαραβικού κράτους.

Η Aramco δίνει αυξημένο μέρισμα, επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ.

Η διοίκηση της Aramco ανακοίνωσε βασικό μέρισμα 21,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως έναν από τους σημαντικότερους μερισματοδότες διεθνώς.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας έως 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με διάρκεια 18 μηνών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μελλοντικές προοπτικές του ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αμίν Νάσερ υπογράμμισε ότι η στοχευμένη κατανομή κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις χαμηλού κόστους και εξαιρετικά αξιόπιστες λειτουργίες, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Αυτό επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Η Aramco κατάφερε να δημιουργήσει συνολικές ταμειακές ροές ύψους 136,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στη σταθερή παραγωγική δραστηριότητα και τα εξαιρετικά αποτελέσματα στον κλάδο της μεταποίησης. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανήλθαν σε 52,2 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας εντός των προγραμματισμένων ορίων και ελαφρώς χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2024.

Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε στα 69,2 δολάρια το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν στα 69,2 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 80,2 δολαρίων το 2024. Η μείωση αυτή αντανακλούσε μια πιο ήπια παγκόσμια αγορά και την αύξηση της διεθνούς προσφοράς ενεργειακών πόρων. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα η κλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ιράν, προκάλεσαν απότομη άνοδο των τιμών. Το αργό πετρέλαιο εκτοξεύθηκε στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διακοπές στον εφοδιασμό της περιοχής. Αυτή η εξέλιξη ενίσχυσε σημαντικά την αξία των μετοχών της Aramco στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Σημειώνεται ότι η Aramco παραμένει ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, αποτελώντας την κύρια πηγή κρατικών εσόδων. Τα κέρδη και οι διανομές μερισμάτων της εταιρείας χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τα φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράμματα του βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των έργων διαφοροποίησης της οικονομίας.

Η ικανότητα του ενεργειακού γίγαντα να παράγει σταθερά κέρδη και να διατηρεί υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας, επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά πώς η εταιρεία θα αξιοποιήσει την τρέχουσα άνοδο των τιμών πετρελαίου, που προκλήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.