Saudi Aramco: Προειδοποίηση για «καταστροφικές συνέπειες» στο πετρέλαιο

Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα αντιμετωπίσουν «καταστροφικές συνέπειες» εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, την ώρα που ανακοίνωσε σημαντική μείωση στα κέρδη της για το 2025.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Τρίτη, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 12,1%, φθάνοντας τα 93,38 δισ. δολάρια το 2025, έναντι 106,24 δισ. δολαρίων το 2024. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 104,65 δισ. δολάρια, καταγράφοντας πτώση 5,1% σε σχέση με τα 110,29 δισ. δολάρια της προηγούμενης χρονιάς.

Η εταιρεία αποδίδει την πτώση των εσόδων σε μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η αυξημένη προσφορά πετρελαίου, οι αμερικανικοί δασμοί και ευρύτερα οικονομικά εμπόδια που επηρέασαν την αγορά ενέργειας.

Προειδοποίηση για την κρίση στο Στενό του Ορμούζ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, τόνισε ότι η συνέχιση των διαταραχών στη ναυτιλία λόγω του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Όπως σημείωσε, η κρίση δεν επηρεάζει μόνο τη ναυτιλία και την ασφάλιση, αλλά απειλεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους, όπως η αεροπορία, η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Χαμηλά αποθέματα και κίνδυνοι για την αγορά

Ο Νάσερ υπογράμμισε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη κρίση θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω τη μείωσή τους.

Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε κρίσιμη την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας έγιναν εν μέσω του 11ήμερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του αργού και έχει αποσταθεροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Νάσερ ανέφερε ότι μια μικρή πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ras Tanura, μετά από επίθεση την περασμένη εβδομάδα, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ότι το διυλιστήριο βρίσκεται σε διαδικασία επανεκκίνησης των λειτουργιών του.

Το συγκρότημα Ras Tanura, στις ακτές του Περσικού Κόλπου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής και βασικό πυλώνα της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, πετρελαϊκά πεδία της χώρας έχουν δεχθεί επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ενεργειακής υποδομής της περιοχής.

Παρά την τρέχουσα κρίση, ο επικεφαλής της Aramco υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στον τομέα της ενέργειας. «Μετά από ακόμη ένα έτος ρεκόρ ζήτησης πετρελαίου το 2025, πιστεύουμε ότι οι συνεχιζόμενες επενδύσεις μας προετοιμάζουν για το μέλλον», σημείωσε.