Ηλεκτρικές συνδέσεις σε αναμονή: οι υποδομές του δικτύου δοκιμάζονται από τη ζήτηση

Η λειτουργία και η επάρκεια των υποδομών διανομής αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυξανόμενες ανάγκες για νέες συνδέσεις, η ένταξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ασκούν σημαντική πίεση στο δίκτυο διανομής, οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες σύνδεσης.

Σήμερα, οι χρόνοι εξυπηρέτησης για νέες συνδέσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για απλές συνδέσεις χαμηλής τάσης ο μέσος χρόνος έχει ξεπεράσει τις 38 εργάσιμες ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτούνται παρεμβάσεις στο δίκτυο οι χρόνοι φθάνουν περίπου τις 70 ημέρες. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση σε έργα παραλλαγής δικτύου, όπως η μετατόπιση στύλων ή υποσταθμών, όπου η αναμονή μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση για νέες συνδέσεις αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την ικανότητα του δικτύου να ανταποκριθεί. Από την άλλη, η παλαιότητα τμημάτων του δικτύου και οι περιορισμοί στη χωρητικότητα δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ενεργειακή δραστηριότητα.

Οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν νέες εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής παροχής, ενώ αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στην υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής. Μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιούνται έργα ενίσχυσης των γραμμών μέσης και χαμηλής τάσης, αναβάθμισης υποσταθμών και υπογειοποίησης τμημάτων του δικτύου. Παράλληλα προχωρά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και η ψηφιοποίηση λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενσωμάτωση νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο, με προοπτική ένταξης έργων συνολικής ισχύος περίπου 10 GW έως το 2026. Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης και η ταχύτητα ανάπτυξης των έργων καθιστούν σαφές ότι η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας ενισχύει την ανάγκη για ένα πιο ανθεκτικό εγχώριο σύστημα. Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν μεταβλητότητα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που οδηγεί πολλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις σε επιλογή σταθερών τιμολογίων προκειμένου να διασφαλίσουν προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη των υποδομών διανομής αποκτά στρατηγική σημασία. Η επιτάχυνση των επενδύσεων και η βελτίωση των διαδικασιών σύνδεσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε το ηλεκτρικό σύστημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της οικονομικής ανάπτυξης.