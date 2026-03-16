Καταλυτικός ο ρόλος της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής για την ενέργεια και τον τουρισμό, τονίζει ο Μ. Μανουσάκης

Σημαντική ώθηση στην ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης αλλά και στην αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος αναμένεται να δώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε το έργο ως μέρος «του αστερισμού των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή», τονίζοντας τη στρατηγική του σημασία τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία της διασύνδεσης θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, καθώς μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. «Το να έχουμε το μεγαλύτερο νησί μας διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική μας οικονομία», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ευχαρίστησε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για ανάλογες συνεργασίες στα επόμενα μεγάλα έργα διασύνδεσης, που αφορούν τα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, τα οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για οικονομικούς όσο και για εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στο «πράσινο φως» της κυβέρνησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ. Όπως εξήγησε, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των νέων νησιωτικών διασυνδέσεων, καθώς και στη δημιουργία μιας δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας.

«Όλες αυτές οι διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακής δύναμης, η οποία με τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα μπορεί πλέον να εξάγει ενέργεια προς τις γειτονικές χώρες», κατέληξε.