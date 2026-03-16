Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νέα
Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy

Σταύρος Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: «Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας»

Σταύρος Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διαθέτει οικονομική και πολιτική σταθερότητα, μια ισχυρότερη από ποτέ αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα»

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα (Grids Package), έχουν έντονο «ελληνικό χρώμα».  Αποτελούν δικαίωση της  πολιτικής του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης και συστηματικής στρατηγικής της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εν μέσω της κρίσης στη Μ. Ανατολή, της αβεβαιότητας που προκαλεί και της διεθνούς ανόδου τιμών στην ενέργεια, στόχος είναι να αναδειχθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αναζητηθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο είναι η βελτίωση της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας, η ενίσχυση του εξηλεκτρισμού και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Επίσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια,  το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το σχέδιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος, οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον προσωρινό διευθυντή του ACER, Volker Zuleger, και τη γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της ΕΤΕπ, Laura Piovesan, για να συζητήσουν τρόπους επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

