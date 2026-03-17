Η LG ενισχύει τη συνεργασία της με την Electronet με τα κλιματιστικά τοίχου

Η LG Electronics ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της με την Electronet στον τομέα των οικιακών κλιματιστικών RAC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους προσήλωση στην παροχή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κλιματισμού για την ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα μοντέλα κλιματιστικών τοίχου LG θα διατίθενται μέσω του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων Electronet, προσφέροντας στους καταναλωτές προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ενεργειακή απόδοση και έξυπνες λειτουργίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή άνεση στο σπίτι. Τα προϊόντα διακρίνονται για τον σύγχρονο σχεδιασμό τους, τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi και τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Electronet, το καταναλωτικό κοινό αποκτά πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν ποιοτικά προϊόντα με αξιόπιστη εξυπηρέτηση και διαρκή υποστήριξη.

Ο Ιωάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής της LG δήλωσε: «Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας με την Electronet αποτελεί σημαντικό σταθμό στη στρατηγική μας για την κατηγορία του κλιματισμού. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ενεργειακής κλάσης και προηγμένης τεχνολογίας, που συνδυάζουν απόδοση, αξιοπιστία και έξυπνες δυνατότητες. Τα κλιματιστικά LG ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών για άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνη διασύνδεση. Μέσα από το δίκτυο της Electronet, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν όχι μόνο κορυφαία προϊόντα, αλλά και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της αγοραστικής τους εμπειρίας».

Ο Βαγγέλης Ντούτσης, Product Manager CE AC της Electronet δήλωσε ότι: «Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με την LG σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την κατηγορία κλιματισμού στο δίκτυό μας. Στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε διαρκώς την προϊοντική μας γκάμα με λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία. Τα κλιματιστικά LG ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών για άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνη διασύνδεση. Μέσα από το δίκτυο της Electronet, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν όχι μόνο κορυφαία προϊόντα, αλλά και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της αγοραστικής τους εμπειρίας».

Με κοινό προσανατολισμό στην καινοτομία και την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στην ανάπτυξη της κατηγορίας κλιματισμού, ενισχύοντας την παρουσία τους και προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.