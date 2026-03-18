Κυρανάκης: Υπάρχουν υποδομές για την ηλεκτροκίνηση των ταξί

Στην ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε περιόδους σημαντικής αύξησης του τουρισμού στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, τοποθετούμενος κατά την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Κυρανάκης, που δήλωσε ανοιχτός σε νέες αλλαγές, μετά και την αυριανή ακρόαση φορέων στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τα ταξί και τα ΕΙΧ, τονίζοντας μάλιστα ότι “είναι μύθος” ο ισχυρισμός, πως δεν υπάρχουν υποδομές ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο των 10.000 δημοσίων σημείων φόρτισης σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αττική έχουμε 3.200 δημόσια σημεία φόρτισης, πολλά εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές. Και μάλιστα θα αυξηθούν και με τις ρυθμίσεις που φέρνουμε τώρα και με άλλες ενέργειες είπε ο κ. Κυρανάκης: «’Αρα υπάρχουν υποδομές σήμερα, και αυτό το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί που έχουν ηλεκτρικό όχημα σήμερα, και πιστεύω ότι θα ακούσουμε και τις απόψεις τους και αύριο» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Χαρακτήρισε, επίσης, ευέλικτο το πλαίσιο που επιφέρει το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα που «δεν πήγε καλά», διότι έδινε την επιδότηση μεταγενέστερα. Τώρα με το νέο πρόγραμμα, δίνεται η επιδότηση στην πηγή: Τώρα, «πρώτα παίρνει την επιδότηση» ο υπόχρεος της ηλεκτροκίνησης είπε ο κ. Κυρανάκης επισημαίνοντας ότι, στο μεταξύ, οι τιμές των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έχουνε πέσει, και θα πέσουν κι άλλο, και μέχρι το τέλος του 2026, αυτή η σταδιακή μετάβαση (στην ηλεκτροκίνηση των ταξί) θα είναι αρκετά ομαλή. Με το ποσοστό που είχαμε έως τώρα, κάτω του 1%, πότε θα είχαμε πλήρως ηλεκτροκίνητο στόλο ταξί; Σε 100 χρόνια. ‘Αρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση για κάποια βίαιη μετάβαση. [. . .] Θα εισφέρω σχετικά στοιχεία και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης, ο τουρισμός έχει αυξηθεί δραματικά και οι επισκέπτες πρέπει να μεταφέρονται: «Αν λοιπόν οι συγκεκριμένες άδειες ταξί οι οποίες υπάρχουν στα νησιά, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές που έχουνε τον τουρισμό, δεν αρκούν για να μεταφερθούν οι επισκέπτες της χώρας, [. . .] δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Γι’ αυτό και δίνεται μία “εξουσιοδοτική” στο υπουργείο Μεταφορών, για να μπορεί αναλόγως των καταστάσεων, αν υπάρχει μια περίοδος με πόλεμο, που ακυρώνονται κρατήσεις, ή μία περίοδος με έντονες τουριστικές ροές, [. . .] αυτό να μπορεί να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις για να μπορούν να έχουνε μεταφορικό έργο οι τουρίστες. Πάντα με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν επενδύσει για να αγοράσουν μία άδεια ταξί, τους οποίους σεβόμαστε και σεβόμαστε την επένδυση που έχουνε κάνει στο παρελθόν» υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.