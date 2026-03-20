ΔΕΗ: η στρατηγική διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή – αμετάβλητοι οι στόχοι

Η κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ωστόσο η ΔΕΗ εμφανίζεται να διαχειρίζεται τη συγκυρία με σχετική ανθεκτικότητα. Η διοίκηση του ομίλου, υπό τον Γιώργο Στάσση, διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους για το 2026, στηριζόμενη σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο που περιορίζει την έκθεση σε ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς.

Καθετοποίηση και περιορισμένη έκθεση στη Μέση Ανατολή

Κομβικό στοιχείο της στρατηγικής της ΔΕΗ αποτελεί η καθετοποιημένη λειτουργία της, που καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας – από την παραγωγή έως την προμήθεια. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την απορρόφηση μέρους των πιέσεων που προκύπτουν από τη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν εμφανίζει άμεση εξάρτηση από ενεργειακές ροές που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό φυσικού αερίου. Η διαφοροποίηση αυτή λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ελεγχόμενες επιπτώσεις στις τιμές και προστασία μέσω τιμολογίων

Παρότι οι διεθνείς αγορές ενέργειας καταγράφουν αυξημένη μεταβλητότητα, τα επίπεδα τιμών παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την ενεργειακή κρίση του 2022. Οι τιμές φυσικού αερίου κινούνται σε σαφώς πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, περιορίζοντας την άμεση πίεση στο κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, η σημαντική παρουσία σταθερών τιμολογίων στο πελατολόγιο της ΔΕΗ λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου, μειώνοντας την έκθεση στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς και ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των εσόδων.

Ο ρόλος των ΑΠΕ και η χρονική συγκυρία

Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα ανθεκτικότητας. Η παραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε σε 6,9 TWh το 2025, αντιστοιχώντας στο 33% του συνολικού ενεργειακού μείγματος του ομίλου, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώθηκε στα 7,2 GW.

Η τρέχουσα χρονική συγκυρία λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά. Η κρίση εκδηλώνεται σε περίοδο χαμηλότερης ζήτησης για θέρμανση, ενώ η αυξημένη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά προσφέρει πρόσθετη ευελιξία στο σύστημα. Αυτό δίνει περιθώριο προσαρμογής πριν από περιόδους υψηλότερης ζήτησης.

Σταθεροί οικονομικοί στόχοι για το 2026

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους οικονομικούς της στόχους. Για το 2025, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα €2 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ., ενώ για το 2026 ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA €2,4 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €0,7 δισ.

Η διοίκηση προβλέπει επίσης αύξηση του μερίσματος στα €0,80 ανά μετοχή, από €0,60 που αφορά τη χρήση 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Επενδύσεις και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ. το 2025, με το 87% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα. Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή ωρίμανσης, ενισχύοντας τη μελλοντική παραγωγική βάση.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ επιταχύνει τη διαφοροποίησή της προς νέους τομείς. Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, που καλύπτει ήδη 1,7 εκατ. συνδέσεις, και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε data centers, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό προφίλ που συνδυάζει ενέργεια και ψηφιακές υποδομές.

Το βλέμμα στο 2027

Αν και η επίδραση της τρέχουσας κρίσης εκτιμάται ως περιορισμένη για το 2026, οι προκλήσεις ενδέχεται να ενταθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ανάγκη αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του 2027 μπορεί να δημιουργήσει νέες πιέσεις στις τιμές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα της ΔΕΗ θα κριθεί από τη δυνατότητα διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ ενεργειακής μετάβασης, επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνου.

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις διεθνείς εξελίξεις. Για τη ΔΕΗ, ωστόσο, η στρατηγική καθετοποίησης, η ενίσχυση των ΑΠΕ και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα πλαίσιο που επιτρέπει την αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς απόκλιση από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.