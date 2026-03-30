Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, «Πυρομηχανική και Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πυροπροστασία», που πραγματοποιήθηκε στις 19–20 Μαρτίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών.

Το Συνέδριο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική και τεχνική κοινότητα, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από τους αριθμούς:

συνολικά οι συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 750 σύνεδρους,

περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές,

29 χορηγούς,

26 media partners και

6 θεσμικές αιγίδες.

Η ευρεία αυτή συμμετοχή επιβεβαιώνει τον καθοριστικό του ρόλο ως κορυφαίας συνάντησης ανταλλαγής γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της πυροπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ημερών, αναπτύχθηκε ένα δυναμικό και ουσιαστικό περιβάλλον διαδραστικότητας, εντός του οποίου η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων υπήρξε συνεχής και γόνιμη. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις, οι παρεμβάσεις του κοινού και ο ανοιχτός διάλογος συνέβαλαν στη σε βάθος κατανόηση σύγχρονων προκλήσεων και στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.

Οι παρουσιάσεις ξεχώρισαν για το υψηλό επιστημονικό τους επίπεδο και τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, διευρύνοντας τον επαγγελματικό ορίζοντα των συνέδρων με την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων.

Οι θεματικές ενότητες κάλυψαν την πυρομηχανική και την πυροπροστασία, τις δασικές πυρκαγιές και το δομημένο περιβάλλον, τις φωτιές στις προσόψεις και την εξάπλωσή τους, τη σχέση της πυροπροστασίας με τη βιωσιμότητα, τα ψηλά και σύνθετα κτίρια, τη νομοθεσία και την εκπαίδευση, τα καινοτόμα υλικά και την έρευνα στην πυροπροστασία.

Η επιτυχία της διοργάνωσης ενισχύει τη δέσμευση του ΕΛΙΠΥΚΑ για τη συνεχή προαγωγή της γνώσης για την ασφάλεια των κατασκευών.