Πετρέλαιο: Πάνω από τα 140 δολ. σκαρφάλωσε η τιμή spot του Brent

Η τιμή άμεσης παράδοσης για τα βαρέλια αργού πετρελαίου Brent στην πραγματική αγορά εκτοξεύθηκε την Πέμπτη στα 141,36 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2008 και από τα ύψη του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με με την S&P Global

Η απότομη άνοδος αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των futures και της φυσικής αγοράς, με την τιμή spot να αντανακλά τη ζήτηση για τα φορτία πετρελαίου με παράδοση μέσα στις επόμενες 10 έως 30 ημέρες. Το γεγονός ότι η τιμή αυτή είναι υψηλότερη για τις πιο άμεσες παραδόσεις πετρελαίου υποδηλώνει την έλλειψη φυσικής προσφοράς αυτή τη στιγμή, λόγω της τεράστιας διαταραχής που προκάλεσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Η τιμή spot ήταν κατά 32,33 δολάρια υψηλότερη από το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Ιουνίου, το οποίο έκλεισε στα 109,03 δολάρια την Πέμπτη.

Το Στενό είναι κλειστό εδώ και πάνω από ένα μήνα, δημιουργώντας αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου. Μέσω του Ορμούζ διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου και τα διυλιστήρια τρέχουν να εξασφαλίσουν όσα βαρέλια μπορούν να βρουν.

Η τελευταία φορά που το Brent έφτασε σε τέτοια ύψη ήταν πριν από 18 χρόνια, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση φρέναρε ένα ιστορικό ράλι στο πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έκαναν άλμα άνω του 11% την Πέμπτη, ενώ το Brent εκτοξεύθηκε στο +7%, σε ένα κλίμα έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά, μια μέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τα συμβόλαια του Brent κέρδισαν 7,87 δολάρια, ή 7,78%, στα 109,03 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate σκαρφάλωσαν κατά 11,42 δολάρια, ή 11,41%, στα 111,54 δολάρια ανά βαρέλι. Το WTI έφτασε νωρίτερα τα 113,97 δολάρια ανά βαρέλι, στην μεγαλύτερη άνοδο της τιμής του από το 2020.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν, αλλά δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.