ΑΔΜΗΕ: Το σχέδιο αύξησης κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ για τις μεγάλες διασυνδέσεις

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός διευρυμένου επενδυτικού προγράμματος που αναμένεται να καθορίσει τη δομή του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος την επόμενη δεκαετία.

Η διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι θα εκκινήσει τον Ιούνιο, αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά εγχειρήματα στον εγχώριο ενεργειακό τομέα, καθώς συνδέεται άμεσα με κρίσιμες υποδομές, τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών και τη μελλοντική ισορροπία ελέγχου του Διαχειριστή.

Διπλή αύξηση λόγω σύνθετης μετοχικής δομής

Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός μοντέλου δύο σταδίων. Σε πρώτη φάση, η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με στόχο την άντληση περίπου 510 εκατ. ευρώ. Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και οι ιδιώτες μέτοχοι.

Στη δεύτερη φάση, η αύξηση θα μεταφερθεί στον ίδιο τον Διαχειριστή, τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπου το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους: την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, το Δημόσιο και την κινεζική State Grid, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Η δομή αυτή αντανακλά την πολυεπίπεδη μετοχική σύνθεση του ομίλου και απαιτεί συντονισμό σε επίπεδο γενικών συνελεύσεων, νομικών διαδικασιών και χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας

Η αύξηση κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025–2034, το οποίο έχει προϋπολογισμό που προσεγγίζει πλέον τα 9 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις βασικοί άξονες:

οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, με σημαντική αύξηση κόστους λόγω των υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης,

η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, με τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις,

και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, που ενισχύει τον διασυνοριακό ρόλο της χώρας.

Η ολοκλήρωση αυτών των έργων αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη ενσωμάτωση σημαντικών νησιωτικών συστημάτων στο ηπειρωτικό δίκτυο, μειώνοντας το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού.

Νέο θεσμικό πλαίσιο και ευελιξία για το Δημόσιο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ΑΜΚ διαδραματίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής διατήρησης ποσοστού άνω του 51% δημιουργεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της συμμετοχής του κράτους, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα ελέγχου μέσω ειδικών δικαιωμάτων, κατά τα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ενεργειακές εταιρείες.

Το νέο πλαίσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου νέων στρατηγικών επενδυτών σε επόμενη φάση, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος της άμεσης διαδικασίας της τρέχουσας αύξησης.

Επιπτώσεις για μετόχους και αγορά

Για τους υφιστάμενους μετόχους, η αύξηση συνεπάγεται σημαντικές κεφαλαιακές υποχρεώσεις, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν τα ποσοστά τους. Σε διαφορετική περίπτωση, προκύπτει κίνδυνος μείωσης της συμμετοχής τους.

Για την αγορά συνολικά, η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης κεφαλαιακής έντασης που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση. Τα έργα μεταφοράς, ιδιαίτερα σε νησιωτικά και διασυνοριακά δίκτυα, αποκτούν κρίσιμο ρόλο τόσο για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ όσο και για τη σταθερότητα του συστήματος.

Ένα έργο με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων, η ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ δεν αφορά μόνο την εταιρεία, αλλά συνολικά τη δυνατότητα του ελληνικού συστήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας