Η fischer αναπτύσσεται με τα συστήματα στερέωσης και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές επιρροές

Ο όμιλος εταιρειών fischer ολοκλήρωσε με επιτυχία το οικονομικό έτος 2025 παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς. Η fischer πέτυχε πωλήσεις 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ παρά την πώληση του τομέα εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Ο μεγαλύτερος τομέας του ομίλου, τα συστήματα στερέωσης, αύξησε τον τζίρο του κατά 3% (τρία τοις εκατό). Η Ελληνική θυγατρική πέτυχε αύξηση τζίρου 21% (είκοσι ένα τοις εκατό).

Η ευρεία διεθνής παρουσία του ομίλου εταιριών fischer του επιτρέπει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από αρνητικές γεωπολιτικές επιρροές. Η fischer απασχολεί 4.800 εργαζομένους παγκοσμίως.

Επιτυχία στην αγορά χάρη στην καινοτομία

Έργα αναφοράς του 2025 που ξεχώρισαν είναι η στερέωση της πρόσοψης του εμπορικού κέντρου Solitaire στο Ριάντ και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών στο εξαιρετικά μεγάλο τηλεσκόπιο (ELT) στη Χιλή – το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο.

Το 2025, η fischer κυκλοφόρησε πολυάριθμα νέα προϊόντα και συστήματα στην αγορά. Μεταξύ αυτών το HybridPower, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μεταλλικών αγκυρίων και των πλαστικών βυσμάτων – ισχυρό και εύχρηστο ταυτόχρονα. Παράλληλα, η εταιρεία ανέπτυξε συστηματικά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Βραβευμένη προληπτική διαχείριση βιωσιμότητας

Ο όμιλος εταιρειών fischer συνέχισε τη σταθερή προσέγγισή του στη βιωσιμότητα το 2025. H fischer τιμήθηκε με τη διάκριση Green brand (πράσινη μάρκα) για δεύτερη συνεχή φορά. Η διάκριση αυτή επαληθεύει την πολιτική βιωσιμότητας και υπογραμμίζει την οικολογική ευθύνη της εταιρείας.

Προοπτικές για το 2026

Ο όμιλος εταιριών fischer προβλέπει αύξηση πωλήσεων και στο οικονομικό έτος 2026.

Η fischer επενδύει σε περαιτέρω ανάπτυξη με τη δημιουργία νέου εργοστασίου χημικών στις πρώην εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στο Horb (Γερμανία). Θα παράγονται χημικά οικοδομής, προϊόντα δομικών ενισχύσεων και παθητικής πυροπροστασίας.

Η fischer ίδρυσε πρόσφατα μια νέα θυγατρική στη Σαουδική Αραβία, μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου. Είναι η 51η θυγατρική εταιρεία με έδρα στην πρωτεύουσα Ριάντ. Διαθέτει επίσης γραφεία στις πόλεις Τζέντα, Νταμάμ και Ταμπούκ. Στο Νταμάμ βρίσκεται επίσης ένα νέο εργοστάσιο της fischer.

Φέτος, η ανάπτυξη είναι πιθανό να επηρεαστεί και από γεωπολιτικές συνθήκες που βρίσκονται πέρα από τον άμεσο έλεγχο του κλάδου.

Η εταιρία fischer Hellas (www.fischer.gr) είναι η ελληνική θυγατρική του ομίλου fischer. Ο όμιλος εταιριών fischer (www.fischer.group), με έδρα στο Waldachtal (βόρειος Μέλανας Δρυμός, Γερμανία), είχε κύκλο εργασιών 1,05 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, απασχολώντας 4.800 άτομα συνολικά. Ο όμιλος δραστηριοποιείται με 51 θυγατρικές και έχει πωλήσεις σε πάνω από 120 χώρες. Ο όμιλος έχει τέσσερις τομείς: συστήματα στερέωσης fischer, παιχνίδια fischertechnik, συμβουλευτικές υπηρεσίες fischer και ηλεκτρονικές λύσεις fischer.

H fischer είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς στον τομέα της μηχανικής αγκύρωσης. Τα προϊόντα που προσφέρει είναι: μεταλλικά αγκύρια, χημικά αγκύρια, νάιλον βύσματα, γενικά στηρίγματα, στηρίγματα πλαισίων, βίδες, ηλεκτρομηχανολογικά στηρίγματα, στηρίγματα φωτοβολταϊκών, στηρίγματα αεριζόμενων προσόψεων, εγκιβωτισμένα κανάλια αγκυρίων, αγκύρια λεπτότοιχων δομικών υλικών, στηρίγματα ειδών υγιεινής, ηλεκτρολογικά στηρίγματα, στηρίγματα θερμοπρόσοψης, στηρίγματα σκαλωσιών, χημικά οικοδομής, υλικά δομικών επισκευών και ενισχύσεων, ηλεκτρικά εργαλεία, τρυπάνια, δίσκοι κοπής και λείανσης, προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας, κλπ.

