ΑΔΜΗΕ: Υποχώρησαν 16% τα κέρδη του 2025, στα 132,4 εκατ. ευρώ

Μειωμένα καθαρά κέρδη κατέγραψε για το σύνολο του 2025 ο ΑΔΜΗΕ, κατά 16,2% σε σύγκριση με το 2024, με το ποσό σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφώνεται σε 132,4 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,68% για τον Όμιλο σε Ευρώ 457 εκ. το 2025 έναντι Ευρώ 469 εκ. την προηγούμενη χρήση και κατά 10,20% για την Εταιρεία σε Ευρώ 415 εκ. το 2025 από Ευρώ 462 εκ. το 2024.

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 6,47% σε Ευρώ 276 εκ. περίπου το 2025 έναντι Ευρώ 260 εκ. την προηγούμενη χρήση και για την Εταιρεία, εξαιρώντας τα κέρδη από πώληση συμμετοχής, αυξήθηκαν κατά 6,55% σε Ευρώ 270 εκ. περίπου το 2025 από Ευρώ 253 εκ. το 2024.

Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε μείωση κατά 6,81% για τον Όμιλο και κατά 11,26% για την Εταιρεία στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 304 εκ. για τον Όμιλο και σε Ευρώ 288 εκ. για την Εταιρεία, έναντι Ευρώ 326 εκ. και Ευρώ 325 εκ. την προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

Το περιθώριο EBITDA ανέρχεται σε 66,58% το 2025 έναντι 69,53% το 2024 για τον Όμιλο και 69,54% το 2025 έναντι 70,36% το 2024 για την Εταιρεία.

Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε σε 4,54 το 2025 έναντι 3,21 το 2024, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την Εταιρεία είναι 3,44 το 2025 έναντι 2,15 το 2024.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 28,50% το 2025 έναντι 31,64% το 2024 για τον Όμιλο και 30,35% το 2025 έναντι 31,90% το 2024 για την Εταιρεία.

Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,51% το 2025 έναντι 10,52% το 2024 για τον Όμιλο, ενώ για την Εταιρεία το ποσοστό κυμάνθηκε σε 8,62% το 2025 από 10,47% το 2024.

Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) ανήλθε σε 5,76% το 2025 έναντι 7,81% το 2024 για τον Όμιλο, ενώ για την Εταιρεία το αντίστοιχο ποσοστό ισούται με 6,40% για το 2025έναντι 9,11% για το 2024.

Εξέλιξη του χρέους

Το καθαρό χρέος (δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω του γεγονότος ότι το επενδυτικό πλάνο χρηματοδοτείται με συνδυασμό ιδίων πόρων, επιχορηγήσεων και δανεισμού.

Η διαμόρφωση του καθαρού χρέους είναι για τον Όμιλο Ευρώ 1.378,2 εκ. το 2025, έναντι Ευρώ 1.047,6 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 47,4% σε σχέση με 42,6% το 2024.

Η Εταιρεία εξυπηρετεί σε τακτική βάση τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το καθαρό χρέος για την Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 992,6 εκ. το 2025, έναντι Ευρώ 697,7 εκ. περίπου το 2024, ενώ ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας ανήλθε στο 40,5% το 2025 σε σχέση με το 33,2% του προηγούμενου έτους.

Ταμειακές ροές

Οι καθαρές χρηματοδοτικές ταμειακές ροές του Ομίλου περιέλαβαν:

αποπληρωμή κεφαλαίων δανείων Ευρώ 138,3 εκ.,

εξόδων, τόκων και υποχρεώσεων από μισθώσεις Ευρώ 14,5 εκ.,

καταβολή μερισμάτων Ευρώ 73,6 εκ.,

είσπραξη από πώληση μέρους θυγατρικής Ευρώ 62 εκ.,

άντληση δανείου ποσού Ευρώ 460 εκ.

Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία είναι:

αποπληρωμή κεφαλαίων δανείων Ευρώ 122,3 εκ.,

εξόδων, τόκων και υποχρεώσεων από μισθώσεις Ευρώ 11,3 εκ.,

καταβολή μερισμάτων Ευρώ 73,6 εκ.,

άντληση δανείου ποσού Ευρώ 360 εκ.

Μερισματική πολιτική

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού, το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα θα ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών ετήσιων κερδών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, την 27η Μαρτίου 2026 και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 62,9 εκ. περίπου από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.

Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις

Οι συνολικές επενδύσεις της τρέχουσας χρήσης του Ομίλου αναφορικά με τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 547,5 εκ. (2024: Ευρώ 686,6 εκ.).

Αντίστοιχα, για την Εταιρεία οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 546,4 εκ. περίπου (2024: Ευρώ 686,9 εκ.).

Τα κυριότερα έργα της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις προσθήκες της χρήσης των υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεων αναλύονται ως εξής: