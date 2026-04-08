ΑΔΜΗΕ: Υποχώρησαν 16% τα κέρδη του 2025, στα 132,4 εκατ. ευρώ
tags: ΑΔΜΗΕ
Μειωμένα καθαρά κέρδη κατέγραψε για το σύνολο του 2025 ο ΑΔΜΗΕ, κατά 16,2% σε σύγκριση με το 2024, με το ποσό σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφώνεται σε 132,4 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,68% για τον Όμιλο σε Ευρώ 457 εκ. το 2025 έναντι Ευρώ 469 εκ. την προηγούμενη χρήση και κατά 10,20% για την Εταιρεία σε Ευρώ 415 εκ. το 2025 από Ευρώ 462 εκ. το 2024.
Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 6,47% σε Ευρώ 276 εκ. περίπου το 2025 έναντι Ευρώ 260 εκ. την προηγούμενη χρήση και για την Εταιρεία, εξαιρώντας τα κέρδη από πώληση συμμετοχής, αυξήθηκαν κατά 6,55% σε Ευρώ 270 εκ. περίπου το 2025 από Ευρώ 253 εκ. το 2024.
Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε μείωση κατά 6,81% για τον Όμιλο και κατά 11,26% για την Εταιρεία στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 304 εκ. για τον Όμιλο και σε Ευρώ 288 εκ. για την Εταιρεία, έναντι Ευρώ 326 εκ. και Ευρώ 325 εκ. την προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Το περιθώριο EBITDA ανέρχεται σε 66,58% το 2025 έναντι 69,53% το 2024 για τον Όμιλο και 69,54% το 2025 έναντι 70,36% το 2024 για την Εταιρεία.
Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε σε 4,54 το 2025 έναντι 3,21 το 2024, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την Εταιρεία είναι 3,44 το 2025 έναντι 2,15 το 2024.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 28,50% το 2025 έναντι 31,64% το 2024 για τον Όμιλο και 30,35% το 2025 έναντι 31,90% το 2024 για την Εταιρεία.
Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,51% το 2025 έναντι 10,52% το 2024 για τον Όμιλο, ενώ για την Εταιρεία το ποσοστό κυμάνθηκε σε 8,62% το 2025 από 10,47% το 2024.
Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) ανήλθε σε 5,76% το 2025 έναντι 7,81% το 2024 για τον Όμιλο, ενώ για την Εταιρεία το αντίστοιχο ποσοστό ισούται με 6,40% για το 2025έναντι 9,11% για το 2024.
Εξέλιξη του χρέους
Το καθαρό χρέος (δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω του γεγονότος ότι το επενδυτικό πλάνο χρηματοδοτείται με συνδυασμό ιδίων πόρων, επιχορηγήσεων και δανεισμού.
Η διαμόρφωση του καθαρού χρέους είναι για τον Όμιλο Ευρώ 1.378,2 εκ. το 2025, έναντι Ευρώ 1.047,6 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 47,4% σε σχέση με 42,6% το 2024.
Η Εταιρεία εξυπηρετεί σε τακτική βάση τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το καθαρό χρέος για την Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 992,6 εκ. το 2025, έναντι Ευρώ 697,7 εκ. περίπου το 2024, ενώ ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας ανήλθε στο 40,5% το 2025 σε σχέση με το 33,2% του προηγούμενου έτους.
Ταμειακές ροές
Οι καθαρές χρηματοδοτικές ταμειακές ροές του Ομίλου περιέλαβαν:
Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία είναι:
Μερισματική πολιτική
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού, το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα θα ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών ετήσιων κερδών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, την 27η Μαρτίου 2026 και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 62,9 εκ. περίπου από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι συνολικές επενδύσεις της τρέχουσας χρήσης του Ομίλου αναφορικά με τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 547,5 εκ. (2024: Ευρώ 686,6 εκ.).
Αντίστοιχα, για την Εταιρεία οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 546,4 εκ. περίπου (2024: Ευρώ 686,9 εκ.).
Τα κυριότερα έργα της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις προσθήκες της χρήσης των υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεων αναλύονται ως εξής:
Στόχοι για το 2026
Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή, μια εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας της, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας και στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Ο ΑΔΜΗΕ, μέσω των τεχνολογιών αιχμής και της καλής διακυβέρνησης, μετασχηματίζεται ανταποκρινόμενος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η κίνηση προς το μέλλον είναι διττή, καθώς αφορά τόσο την κύρια δραστηριότητα μεταφοράς ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, όσο και την εσωτερική του κατάσταση: τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών, την υγεία και ασφάλεια, την ενδυνάμωση και εκπαίδευση του προσωπικού, ως τον κύριο φορέα μετασχηματισμού της εταιρείας.
Η στρατηγική του Ομίλου εξελίσσεται με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στρατηγικές προτεραιότητες Ομίλου
Εδραίωση μιας ισχυρής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας:
Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελεί βασικό στόχο για το 2026 που αφορά κάθε δραστηριότητα του Ομίλου. Μέσω της επικαιροποίησης των εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου, της αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των Μέσων Ατομικής Προστασίας και της καλλιέργειας αισθήματος ευθύνης και συνεργασίας, ο Όμιλος επιδιώκει να καταστήσει την ασφάλεια αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον μηδενικών ατυχημάτων.
Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1 δισ.:
Βασικός στόχος για το 2026 είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1 δισ., με σκοπό την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ και την εξασφάλιση της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας για την ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.
Διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου & Νέο ΚΥΤ Ρουφ:
Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια συνεχούς ρεύματος της διασύνδεσης Κορίνθου–Κω.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αξιολογήσει θετικά το έργο και έχει υπογραφεί η δανειακή σύμβαση για τη συνολική χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων στις αρχές του 2026. Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης μέσω επιχορήγησης από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, καθώς και από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.
Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποσταθμών σε Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο, Σάμο και Κάρπαθο. Παράλληλα, θα δρομολογηθεί η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Σταθμών Μετατροπής Κορίνθου–Κω, αξιοποιώντας υφιστάμενα και υπό ανάπτυξη οπτικά δίκτυα του ΑΔΜΗΕ, με στόχο τη μείωση κόστους και τη δημιουργία ενός δακτυλίου μεταφοράς δεδομένων στο Αιγαίο.
Ένας ακόμη στόχος είναι η έναρξη του διαγωνισμού για το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στο Ρουφ και τις καλωδιακές γραμμές 400 kV που θα το συνδέσουν με το Σύστημα. Το έργο θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια του Λεκανοπεδίου και θα επιτρέψει την αποξήλωση πυλώνων από τον αστικό ιστό της δυτικής Αθήνας.
Συνέχιση των διεθνών διασυνδέσεων:
Σημαντικός στόχος είναι η ωρίμανση των ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων, που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση και το δυναμικό σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Οι βασικοί στόχοι είναι:
