Η TCL γιορτάζει το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων μονάδων κλιματισμού με την έναρξη λειτουργίας νέου «έξυπνου» εργοστασίου

Η TCL, κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε πρόσφατα την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου «έξυπνου» εργοστασίου κλιματιστικών της στην Κουανγκτσόου. Η εκδήλωση συμπίπτει με την παραγωγή της 100 εκατομμυριοστής μονάδας κλιματισμού από το 2021, ένα ορόσημο που αναδεικνύει τη δέσμευση της TCL στην καινοτομία και την ανάπτυξή της στην παγκόσμια αγορά.

Προηγμένη παραγωγή και βιώσιμες λειτουργίες

Το νέο «έξυπνο» εργοστάσιο της TCL στη Κουανγκτσόου, που αντιπροσωπεύει συνολική επένδυση σχεδόν 2 δισ. RMB (περίπου 290,42 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 8 εκατομμυρίων μονάδων και μπορεί να παράγει ένα κλιματιστικό κάθε επτά δευτερόλεπτα.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 303 στρέμματα και περιλαμβάνει τρία εργοστάσια 24ωρης λειτουργίας χωρίς φωτισμό («lights-out»), 15 προηγμένα εργαστήρια και 10 έξυπνες γραμμές παραγωγής. Ένα AI data supercomputing center με τεχνητή νοημοσύνη συντονίζει περισσότερους από 2.000 AI agents και ένα εκτεταμένο δίκτυο βιομηχανικών ρομπότ, επιτρέποντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής για βασικά εξαρτήματα. Σε αυτά περιλαμβάνεται μια γραμμή παραγωγής εναλλακτών θερμότητας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας, η οποία χρησιμοποιεί αλγορίθμους AI για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας κατά 41,7%.

Σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση της TCL για βιωσιμότητα, η εγκατάσταση λειτουργεί ως βιομηχανικό πάρκο χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Διαθέτει 50.000 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ και ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας με χρήση AI, οδηγώντας σε παραγωγική διαδικασία με σχεδόν μηδενικά απόβλητα και εκπομπές.

«Η παραγωγή 100 εκατομμυρίων μονάδων αποτελεί ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των πελατών μας παγκοσμίως», δήλωσε η Du Juan, CEO της TCL Industries Holdings Co., Ltd. «Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τις έξυπνες τεχνολογίες, παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσω ενεργειακά αποδοτικών λύσεων και φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασμού».

Επαναπροσδιορίζοντας την άνεση στο σπίτι μέσω κλιματισμού με τεχνητή νοημοσύνη

Το κορυφαίο κλιματιστικό Smart Wing AI Healthy της TCL αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας AI για να θέσει νέα πρότυπα στον οικιακό χώρο. Ενσωματώνοντας 11 καινοτόμες τεχνολογίες, βελτιώνει τον ύπνο, αναβαθμίζει την ποιότητα του αέρα και δημιουργεί ένα πιο υγιές και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης.

Η ΑΙ sleep technology χρησιμοποιεί ραντάρ κυμάτων χιλιοστού για να ανιχνεύει την κατάσταση ύπνου του χρήστη και να προσαρμόζει αυτόματα μια δυναμική καμπύλη θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιμετωπίζοντας συχνά προβλήματα όπως η δυσκολία στον ύπνο ή το ξύπνημα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας. Η λειτουργία AI comfort προσφέρει μια απαλή ροή αέρα που δεν διαταράσσει τον ύπνο, ενώ η τεχνολογία AI fresh air βελτιώνει τα επίπεδα οξυγόνου και υγρασίας, αποτρέποντας φαινόμενα όπως η ξηροστομία.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση αναβαθμίζει την εμπειρία του χρήστη, μεταβαίνοντας από την απλή ψύξη σε μια προληπτική, έξυπνη φροντίδα ευεξίας.

Η TCL κατατάσσεται πλέον στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων κλιματιστικών, με προϊόντα διαθέσιμα σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου των 40 παραγωγικών της μονάδων, η TCL επενδύει στις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την ανάπτυξη των τοπικών βιομηχανιών.