Άλμα στο αργό καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά

Άλμα σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και ενώ το Ιράν συνεχίζει να κρατά κλειστό το Στενό του Χορμούζ.

Το WTI σημειώνει άλμα 6% κοντά στα 89 δολ. το βαρέλι, ενώ το Brent κερδίζει πάνω από 5% στα 95,25 δολ. το βαρέλι μετά τη σύλληψη του ιρανικού πλοίου σε ένα χαοτικό σαββατοκύριακο που ακολούθησε την είδηση του ανοίγματος του Στενού την Παρασκευή.

Το Ιράν δεν λογαριάζει να συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε την Κυριακή το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Επικαλούμενο ιρανικές πηγές, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη “δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών” με την Ουάσιγκτον.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA από την πλευρά του σημείωσε ότι δεν υφίσταται “καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων”, ενώ άλλα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έκανε λόγο για “πολλές διαφωνίες”.

Την ίδια στιγμή, στο Στενό του Ορμούζ, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν την επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.

Το πλοίο Touska, υπό σημαία Ιράν και ερχόμενο από τη Μαλαισία, “προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό μας, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς”, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Είχε προηγουμένως καταγγείλει την “πλήρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός” αναφερόμενος σε επιθέσεις αποδιδόμενες στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε προχθές Σάββατο πως επανεπιβάλλεται “ο αυστηρός έλεγχος” του στενού, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης Παρασκευής να ανοίξει ξανά, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που χαρακτήρισε “παράνομο και εγκληματικό”.