Ηλεκτρικό ρεύμα: Δυναμικά και ευέλικτα τιμολόγια αναδιαμορφώνουν την αγορά

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε μια νέα φάση, με τα δυναμικά, ή «πορτοκαλί», τιμολόγια να σηματοδοτούν τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και περισσότερο στοχευμένο μοντέλο κατανάλωσης. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η επόμενη γενιά προϊόντων, τα λεγόμενα «ευέλικτα» τιμολόγια, τα οποία φιλοδοξούν να προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σαφέστερους όρους χρέωσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα δυναμικά τιμολόγια

Τα δυναμικά τιμολόγια βασίζονται σε μια απλή αλλά ουσιαστική αλλαγή: η τιμή της κιλοβατώρας δεν παραμένει σταθερή μέσα στην ημέρα, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της χονδρεμπορικής αγοράς. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν χρεώνεται μόνο με βάση το πόσο ρεύμα καταναλώνει, αλλά και με βάση το πότε το καταναλώνει. Η χρέωση μπορεί να διαφοροποιείται έως και 24 φορές ημερησίως, ακολουθώντας την ωριαία πορεία των τιμών.

Για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο απαιτείται μια κρίσιμη τεχνική προϋπόθεση: η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή και η ένταξη της παροχής σε σύστημα τηλεμέτρησης. Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν την καταγραφή της κατανάλωσης ανά ώρα ή και ανά 15 λεπτά, παρέχοντας ακριβή δεδομένα τόσο στον προμηθευτή όσο και στον χρήστη. Χωρίς αυτό το υπόβαθρο, τα δυναμικά τιμολόγια δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, καθώς δεν είναι εφικτή η αντιστοίχιση της κατανάλωσης με τις επιμέρους χρονικές ζώνες τιμολόγησης.

Η σημασία των έξυπνων μετρητών υπερβαίνει το ίδιο το εμπορικό προϊόν. Αποτελούν τη βάση για τον ευρύτερο ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δικτύου και για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα όπου ο καταναλωτής θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο της ενεργειακής του συμπεριφοράς. Ήδη σημαντικός αριθμός παροχών διαθέτει τις τεχνικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη δυναμικών τιμολογίων, ενώ ο εθνικός σχεδιασμός προβλέπει καθολική κάλυψη με σύγχρονους μετρητές έως το 2030.

Το βασικό πλεονέκτημα των δυναμικών τιμολογίων είναι η δυνατότητα εξοικονόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει μέρος της κατανάλωσής του σε ώρες χαμηλότερου κόστους. Οι μεσημεριανές ώρες, όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυξημένη, τείνουν να είναι φθηνότερες, ενώ οι βραδινές ώρες συνήθως επιβαρύνονται περισσότερο λόγω υψηλής ζήτησης και μεγαλύτερης συμμετοχής θερμικών μονάδων. Έτσι, συσκευές όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να λειτουργούν σε χρονικά διαστήματα πιο συμφέροντα οικονομικά.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της ενημέρωσης. Οι χρήστες λαμβάνουν τις ωριαίες τιμές της επόμενης ημέρας έως το απόγευμα, ενώ μέσω εφαρμογών μπορούν να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις και να προγραμματίζουν τη χρήση τους. Σε περιπτώσεις ακραίας ανόδου των τιμών προβλέπονται και προειδοποιητικά μηνύματα. Το μοντέλο αυτό ενισχύει τη διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μεγαλύτερη εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία και πιο ενεργή συμμετοχή του καταναλωτή.

Τα επερχόμενα ευέλικτα τιμολόγια

Δίπλα στα δυναμικά τιμολόγια, οι ρυθμιστικές αρχές προετοιμάζουν και τα λεγόμενα ευέλικτα τιμολόγια, τα οποία ακολουθούν διαφορετική λογική. Σε αυτά, η τιμή δεν εξαρτάται άμεσα από τις καθημερινές διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά οργανώνεται γύρω από προκαθορισμένα πακέτα κατανάλωσης, με τρόπο που προσομοιάζει στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας. Ο καταναλωτής θα επιλέγει ένα πακέτο κιλοβατωρών, καταβάλλοντας συγκεκριμένο ποσό, και σε περίπτωση υπέρβασης θα γνωρίζει εκ των προτέρων το πρόσθετο κόστος.

Η φιλοσοφία των ευέλικτων τιμολογίων στοχεύει κυρίως στην προβλεψιμότητα και στη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του μηνιαίου λογαριασμού. Πρόκειται για προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν πιο σαφή εικόνα του κόστους τους, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν καθημερινά τις ωριαίες μεταβολές της αγοράς. Την ίδια στιγμή, αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, καθώς θα ανοίξουν χώρο για πιο εξατομικευμένα εμπορικά προϊόντα.

Η είσοδος αυτών των δύο κατηγοριών τιμολογίων δείχνει ότι η αγορά ενέργειας μετακινείται από τα ενιαία και σχετικά άκαμπτα μοντέλα χρέωσης προς μια πιο διαφοροποιημένη δομή. Τα δυναμικά τιμολόγια ανταμείβουν την ευελιξία στη χρήση, ενώ τα ευέλικτα επιχειρούν να προσφέρουν πιο σαφές πλαίσιο κόστους. Είναι σαφές ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου και η ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της νέας εποχής στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.