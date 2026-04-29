TotalEnergies: Αυξάνει τις αγορές ιδίων μετοχών και το μέρισμα λόγω υψηλής κερδοφορίας, με φόντο τη Μ. Ανατολή

Η TotalEnergies προχωρά σε αύξηση των αγορών ιδίων μετοχών και του μερίσματος προς τους μετόχους, μετά την ισχυρή άνοδο των κερδών της στο α’ τρίμηνο του 2026, εν μέσω εκτίναξης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και έντονης δραστηριότητας στο trading.

Ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αγοράσει ίδιες μετοχές αξίας έως και 1,5 δισ. δολαρίων στο β’ τρίμηνο, ποσό που βρίσκεται στο ανώτατο όριο των προβλέψεων και είναι διπλάσιο σε σχέση με τα 750 εκατ. δολάρια που είχαν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το α’ τρίμηνο του έτους.

Παρά το γεγονός ότι εταιρείες όπως η TotalEnergies αναγκάστηκαν να διακόψουν μέρος της παραγωγής τους πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, επωφελούνται από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Αντίστοιχα, η BP ανακοίνωσε αυξημένα κέρδη εν μέσω της αναταραχής στις αγορές.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της TotalEnergies στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπου η εμπορική δραστηριότητα αξιοποίησε τη μεταβλητότητα της αγοράς. Παράλληλα, και οι συναλλαγές σε αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα κατέγραψαν πολύ υψηλές επιδόσεις, ιδίως τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Patrick Pouyanné.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, από 0,85 ευρώ προηγουμένως. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το α’ τρίμηνο ανήλθαν σε 5,39 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν τον μέσο όρο στα 4,98 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους κατέστη δυνατή χάρη στις ισχυρές ταμειακές ροές του α’ τριμήνου και στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού. Ήδη από τον Φεβρουάριο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 έως 6 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, με βάση εκτιμήσεις για τιμές πετρελαίου μεταξύ 60 και 70 δολαρίων το βαρέλι. Ωστόσο, η τιμή του Brent έχει πλέον ξεπεράσει τα 100 δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθούν και άλλοι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί όμιλοι, με την ιταλική Eni να ανακοινώνει πρόσφατα αύξηση του δικού της προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Η αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται υπό πίεση να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της TotalEnergies παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το α’ τρίμηνο. Νέα έργα και η αύξηση της παραγωγής σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Λιβύη αντιστάθμισαν εν μέρει τις απώλειες από τη διακοπή δραστηριοτήτων στη Μέση Ανατολή. Στο τέλος Απριλίου, οι διακοπές παραγωγής στο Κατάρ, στο Ιράκ και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιστοιχούσαν περίπου στο 15% της συνολικής παραγωγής της εταιρείας.

Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της σύγκρουσης, η παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εταιρεία. Παράλληλα, η TotalEnergies επανέλαβε το επενδυτικό της πλάνο για καθαρές επενδύσεις ύψους 15 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ εξετάζει τρόπους επιτάχυνσης βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, ώστε να αξιοποιήσει τις υψηλές τιμές των υδρογονανθράκων.

Σημαντικές ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω επιθέσεων από το Ιράν. Η TotalEnergies ανέφερε ότι το διυλιστήριο Satorp στη Σαουδική Αραβία, κοινοπραξία με τη Saudi Aramco, ανέστειλε τη δραστηριότητά του μετά από ζημιές που υπέστη σε επίθεση.

Λόγω της μειωμένης δυναμικότητας του Satorp και της προγραμματισμένης δίμηνης συντήρησης του διυλιστηρίου της εταιρείας στο Donges της Γαλλίας, ο δείκτης αξιοποίησης των διυλιστηρίων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 80% και 85% στο β’ τρίμηνο, έναντι άνω του 90% στο α’ τρίμηνο.

Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης της εταιρείας —που αποτυπώνει τη σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια— αυξήθηκε στο 15,5% στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από 14,7% στο τέλος του 2025, αντανακλώντας την αυξημένη χρηματοδοτική δραστηριότητα εν μέσω της τρέχουσας ενεργειακής συγκυρίας.