Ο Όμιλος TITAN ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement στις ΗΠΑ

Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του, Titan America, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια. Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026, ολοκληρώθηκε στις 1 Μαΐου 2026 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Keystone Cement διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κλίνκερ 990.000 τόνων, ενώ παρέχει εμπορικές ευκαιρίες στον τομέα των αδρανών υλικών. Η συγκεκριμένη εξαγορά έρχεται ως η τρίτη από τις συνολικά τρεις εξαγορές που ανακοίνωσε ο Όμιλος TITAN από τον Νοέμβριο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την Keystone Cement, οι άλλες δύο εξαγορές που ολοκληρώθηκαν είναι:

Vracs de l’Estuaire (Γαλλία): εργοστάσιο άλεσης κλίνκερ με ετήσια δυναμικότητα 600.000 τόνων, ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026.

Traçim Çimento (Τουρκία): εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων και δικαιώματα για δεύτερη γραμμή παραγωγής, ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2026.

Η στρατηγική επέκτασης του Ομίλου TITAN, η οποία περιλαμβάνει αυτές τις εξαγορές, εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο “TITAN Forward 2029”. Οι συνέπειες αυτών των εξαγορών και η πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου θα παρουσιαστούν κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.