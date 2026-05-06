Συνεχίζει το πετρέλαιο την πτωτική του πορεία

Πτωτικά κινούνται, για δεύτερη ημέρα, οι τιμές του πετρελαίου, με τους traders να ελπίζουν ότι οι ροές από τη Μέση Ανατολή μπορούν να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Τα συμβόλαια του Brent υποχωρούν κατά 1,77 δολάρια, ή 1,62%, στα 108,09 δολάρια το βαρέλι, μετά τη βουτιά 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate σημειώνουν πτώση 1,84 δολ., ή 1,8%, στα 100,42 δολ., αφού υποχώρησαν κατά 3,9% την προηγούμενη ημέρα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, το λεγόμενο “Σχέδιο Ελευθερία”, επικαλούμενος την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας συνολικής συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη.

Ειδικότερα, κάνοντας λόγο για “μεγάλη πρόοδο”, παρότι δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι αναστέλλεται, για “βραχύ” χρονικό διάστημα, το “Σχέδιο Ελευθερία”, για να υπάρξει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να φανεί “αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί συμφωνία” με το Ιράν.

Λαμβανομένων υπόψη “της τεράστιας στρατιωτικής επιτυχίας που σημειώσαμε” και “τη μεγάλη πρόοδο που έγινε προς πλήρη και τελική συμφωνία με αντιπροσώπους του Ιράν”, ο ρεπουμπλικάνος αποφάσισε ότι “το Σχέδιο Ελευθερία (…) θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα προκειμένου να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία”, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.

Το Brent έχει σημειώσει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι ροές μέσω του Ορμούζ περιορίζονται πλέον από έναν διπλό αποκλεισμό, καθώς η Τεχεράνη θέτει εμπόδια στην ελεύθερη διέλευση, ενώ οι ΗΠΑ εμποδίζουν τα πλοία να προσεγγίσουν ιρανικά λιμάνια.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι “η επιχείρηση Epic Fury έχει ολοκληρωθεί”, 66 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. “Επιτύχαμε τους στόχους αυτής της επιχείρησης”, είπε.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών -ο οποίος επιβάλλεται από τη 13η Απριλίου- δεν αίρεται.