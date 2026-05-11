Εκτοξεύεται ξανά το πετρέλαιο

Άλμα σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν ως “απαράδεκτη”, εντείνοντας τους φόβους γύρω από τις διαταραχές στις προμήθειες, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Το Brent σημειώνει ράλι 4,55% στα 105,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI “σκαρφαλώνει” άνω του 5% στα 100,24 δολάρια το βαρέλι.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες 6%, εν μέσω ελπίδων για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος της σύγκρουσης και πιθανή επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στο Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει στο Πεκίνο την Τετάρτη και αναμένεται να συζητήσει για το Ιράν, μεταξύ άλλων θεμάτων, με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

“Η προσοχή της αγοράς στρέφεται τώρα κατευθείαν στην επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα”, δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Tony Sycamore.

“Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να πείσει το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για μια συνολική εκεχειρία και μια επίλυση της συνεχιζόμενης αναστάτωσης στο Στενό του Ορμούζ”, τόνισε.

Έχει χαθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, τους τελευταίους δύο μήνες, και οι αγορές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν, ακόμη και αν οι ροές ξαναρχίσουν, προειδοποίησε εν τω μεταξύ χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser.

Παράλληλα, ακόμη δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, έφυγαν από το Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, με απενεργοποιημένους τους ιχνηλάτες, για να αποφευχθούν οι ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας της Kpler.

“Ακόμα κι αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ υποχωρήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο συνεχιζόμενος κίνδυνος αναζωπύρωσης της διαταραχής στο Στενό του Ορμούζ, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ασθενέστερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές”, σημείωσαν οι αναλυτές της ANZ.

Όπως εκτιμούν, το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως το 2026 και περίπου στα 80 έως 85 δολάρια ανά βαρέλι το 2027.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία και η Γαλλία συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια του στενού αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.

Οι υπουργοί Άμυνας των δυο χωρών θα συμπροεδρεύσουν αύριο σε σύνοδο μέσω βιντεοδιάσκεψης με περίπου σαράντα ομολόγους τους από χώρες πρόθυμες να έχουν συμβολή στο εγχείρημα, όπως ανακοίνωσε το Λονδίνο.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα πυροδοτήσει “αποφασιστική και άμεση αντίδραση” των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά τις ανακοινώσεις του Παρισιού και του Λονδίνου πως έστειλαν πολεμικά να “προτοποθετηθούν” στην περιοχή, ιδίως το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.