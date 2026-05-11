Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing

Υπεγράφη Παρασκευή 8 Μαΐου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing, μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Πρόκειται για ένα εργαλείο χρηματοδότησης, που στοχεύει πρωτίστως σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διευκολυνθεί εάν θέλει να προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση (π.χ. εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.), καθώς η αποπληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την Απόφαση αυτή ενισχύεται η προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, γεγονός που θα συμβάλει στο να έχουν χαμηλότερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.