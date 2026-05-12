Έξυπνοι μετρητές: Τεχνικά κενά, δυναμικά τιμολόγια και οι επισημάνσεις του ΕΣΠΕΝ

Σημαντικές επιφυλάξεις για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου 2026-2030 διατυπώνει ο ΕΣΠΕΝ, εστιάζοντας κυρίως στις υποδομές των έξυπνων μετρητών, στην τηλεμέτρηση και στην ετοιμότητα του δικτύου να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή και ευέλικτη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, αν και αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη λειτουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, πλήρης ένταξη των μετρητών στο κεντρικό σύστημα τηλεμέτρησης, αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων και διαφάνεια στην πρόοδο του έργου.

Οι παρατηρήσεις του ΕΣΠΕΝ αναδεικνύουν μια κρίσιμη παράμετρο της ενεργειακής μετάβασης: χωρίς κατάλληλες ψηφιακές υποδομές, η αγορά δεν μπορεί να περάσει αποτελεσματικά στα δυναμικά τιμολόγια, στην απόκριση ζήτησης και στην ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών.

Τα τεχνικά κενά στους έξυπνους μετρητές

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η λειτουργικότητα των μετρητών που εγκαθίστανται στο δίκτυο. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ΕΣΠΕΝ, για μεγάλο μέρος των παροχών Χαμηλής Τάσης δεν παρέχονται ακόμη βασικές λειτουργίες του Κεντρικού Συστήματος Τηλεμέτρησης.

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των μετρήσεων, την εκτίμηση και διόρθωση δεδομένων, καθώς και τη συμβολή στον εντοπισμό ρευματοκλοπών. Σήμερα, οι προηγμένες αυτές δυνατότητες φαίνεται να καλύπτουν κυρίως τη Μέση Τάση και μεγάλους πελάτες Χαμηλής Τάσης, αφήνοντας εκτός ένα σημαντικό τμήμα της καταναλωτικής βάσης.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, δηλαδή πόσοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Είναι κυρίως ποιοτικό: αν οι μετρητές αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν τις λειτουργίες που απαιτεί η νέα αγορά ενέργειας.

Αβεβαιότητα για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα δυναμικά τιμολόγια, ο καταναλωτής και ο προμηθευτής πρέπει να έχουν αξιόπιστη και έγκαιρη εικόνα της κατανάλωσης.

Αυτό προϋποθέτει μετρητές που διαθέτουν κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, όπως παλμούς εξόδου ή τυποποιημένη θύρα H1. Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής σαφήνεια για το πόσοι από τους ήδη εγκατεστημένους μετρητές πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε αν όλοι οι νέοι μετρητές που προμηθεύεται ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως ζήτημα λογισμικού. Όταν λείπουν φυσικές θύρες, έξοδοι ή πρόσθετος εξοπλισμός, η αναβάθμιση απαιτεί τεχνική παρέμβαση ή συμπληρωματικές εγκαταστάσεις. Ακόμη και στις περιπτώσεις συμβατών μετρητών, παραμένει ανοιχτό ποιος θα αναλάβει το κόστος του πρόσθετου εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση του καταναλωτή σε δεδομένα πραγματικού χρόνου.

Επιπτώσεις στα δυναμικά τιμολόγια

Οι ελλείψεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων. Τα προϊόντα αυτού του τύπου βασίζονται στην κατανάλωση ανά χρονική περίοδο και επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσαρμόζει τη χρήση ενέργειας ανάλογα με τις τιμές της αγοράς.

Για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις, ταχεία επεξεργασία δεδομένων και δυνατότητα ενημέρωσης του καταναλωτή. Εάν οι μετρητές δεν υποστηρίζουν τα κατάλληλα δεδομένα ή αν το κεντρικό σύστημα τηλεμέτρησης δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί έγκαιρα, τα δυναμικά τιμολόγια κινδυνεύουν να μείνουν περιορισμένα σε επίπεδο σχεδιασμού.

Η μετάβαση της αγοράς σε 15λεπτες χρονικές μονάδες εκκαθάρισης αυξάνει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις. Η υποδομή πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, με ακρίβεια και ταχύτητα. Διαφορετικά, δημιουργούνται προβλήματα στην τιμολόγηση, στην εκκαθάριση και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από τους προμηθευτές.

Η ανάγκη για διαφάνεια στην πρόοδο του έργου

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την πρόοδο εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών και την πραγματική λειτουργική τους ένταξη στο σύστημα τηλεμέτρησης.

Η απλή αναφορά στον αριθμό των εγκατεστημένων μετρητών δεν αρκεί. Η αγορά χρειάζεται αναλυτικά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, κατηγορία παροχής και τεχνική δυνατότητα. Χρειάζεται επίσης σαφής ενημέρωση για το ποιοι μετρητές μπορούν να υποστηρίξουν δεδομένα πραγματικού χρόνου, ποιοι απαιτούν πρόσθετο εξοπλισμό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πλήρους αξιοποίησής τους.

Η διαφάνεια αυτή είναι απαραίτητη για τους προμηθευτές, ώστε να σχεδιάσουν νέα προϊόντα, αλλά και για τους καταναλωτές, ώστε να γνωρίζουν πότε θα μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα κατανάλωσης.

Ρευματοκλοπές και αξιοποίηση της τεχνολογίας

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών. Οι έξυπνοι μετρητές και η τηλεμέτρηση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό ασυνήθιστων καταναλωτικών προφίλ, αποκλίσεων και παρεμβάσεων στις μετρητικές διατάξεις.

Ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτός ο μηχανισμός, απαιτείται πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του Διαχειριστή και οργανωμένη διαδικασία ελέγχων. Ο ΕΣΠΕΝ ζητά να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πρόοδο στον εντοπισμό ρευματοκλοπών, τα πρόστιμα που επιβάλλονται και τα πραγματικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Η μείωση των ρευματοκλοπών δεν αφορά μόνο τον ΔΕΔΔΗΕ ή τους προμηθευτές. Αφορά το σύνολο των καταναλωτών, καθώς οι απώλειες ενέργειας επιβαρύνουν τελικά την αγορά και επηρεάζουν το κόστος που κατανέμεται στους χρήστες του δικτύου.

Αλλαγή κινήτρων για τον περιορισμό των απωλειών

Ο ΕΣΠΕΝ θέτει επίσης ζήτημα αλλαγής στον τρόπο ανάκτησης του κόστους των απωλειών ενέργειας. Η σημερινή δομή, όπως επισημαίνεται, δεν δημιουργεί επαρκή κίνητρα για τον ουσιαστικό περιορισμό τους.

Η πρόταση κινείται προς την κατεύθυνση ενός μηχανισμού που θα συνδέει πιο άμεσα την απόδοση του Διαχειριστή με τη μείωση των απωλειών. Με τον τρόπο αυτόν, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο να αξιοποιήσει τεχνολογικά εργαλεία, να επιταχύνει την τηλεμέτρηση και να ενισχύσει τους ελέγχους.

Η προσέγγιση αυτή συνδέει την ψηφιοποίηση του δικτύου με τη ρυθμιστική εποπτεία. Δεν αρκεί να εγκατασταθούν νέες υποδομές. Πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλα κίνητρα, ώστε οι υποδομές αυτές να χρησιμοποιούνται με τρόπο που μειώνει το κόστος για την αγορά και προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές.

Κρίσιμο τεστ για την ψηφιακή μετάβαση της αγοράς

Οι παρατηρήσεις του ΕΣΠΕΝ δείχνουν ότι το έργο των έξυπνων μετρητών αποτελεί κρίσιμο τεστ για την επόμενη φάση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιτυχία του δεν θα κριθεί μόνο από τον ρυθμό εγκατάστασης, αλλά από το αν οι μετρητές θα μπορούν να υποστηρίξουν τις λειτουργίες που απαιτεί η αγορά του μέλλοντος.

Δυναμικά τιμολόγια, 15λεπτη εκκαθάριση, απόκριση ζήτησης, καλύτερος έλεγχος απωλειών και περιορισμός ρευματοκλοπών προϋποθέτουν αξιόπιστα δεδομένα και λειτουργικά συστήματα. Εάν τα τεχνικά κενά παραμείνουν, η ψηφιοποίηση της αγοράς θα καθυστερήσει και τα οφέλη για τους καταναλωτές θα περιοριστούν.

Η πρόκληση για τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ρυθμιστική αρχή είναι να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου δεν θα περιοριστεί σε αριθμητικούς στόχους εγκατάστασης, αλλά θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της αγοράς. Γιατί οι έξυπνοι μετρητές αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν συνδέονται με αξιόπιστη τηλεμέτρηση, διαφανή δεδομένα και υπηρεσίες που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών.