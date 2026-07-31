Η Shell πουλάει θυγατρική της στην Κύπρο

Στην πώληση της BG Cyprus στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 720 εκατομμύρια δολάρια συμφώνησε η Shell, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για εστίαση στις δραστηριότητες LNG.

Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας το 2027, η MOL θα αποκτήσει το μερίδιο 35% που κατέχει η BG Cyprus στο υπεράκτιο block της Κύπρου, όπου βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου “Αφροδίτη” στην Ανατολική Μεσόγειο.

“Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε βασίζεται σε μια πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και σε επιλογές χαρτοφυλακίου, καθώς εστιάζουμε σε ευκαιρίες που ενισχύουν την ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας μας στον τομέα του LNG”, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σέντερικ Κρέμερς, επικεφαλής του τμήματος Integrated Gas της Shell.

Η Shell επιδιώκει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της στο LNG προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για το καύσιμο, ενώ την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για τη δεύτερη φάση του έργου LNG στον Καναδά έως τα τέλη του 2026.

Το κοίτασμα “Αφροδίτη”, το οποίο βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου, λειτουργεί υπό τη διαχείριση της κυπριακής θυγατρικής της Chevron με ποσοστό 35%, ενώ η BG Cyprus και η ισραηλινή NewMed Energy κατέχουν μειοψηφικά μερίδια 35% και 30%, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος BG Group, ο οποίος εξαγοράστηκε από τη Shell το 2016, είχε αποκτήσει το μερίδιο στο κοίτασμα “Αφροδίτη” το 2015 μέσω της κυπριακής θυγατρικής του.