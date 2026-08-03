Βουτιά έως και 7% το πετρέλαιο

Ισχυρή πτώση καταγράφει το πετρέλαιο τη Δευτέρα, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι ξεκινά σήμερα νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν, μετά την απόφασή του να ματαιώσει ένα σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.

Το πρωί της Δευτέρας, το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 5,3% στα 83,81 δολάρια το βαρέλι ενώ το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού WTIχάνει 6,1% στα 79,49 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent υποχώρησε έως και 7,3% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, αφού είχε κάνει ράλι άνω του 20% τον Ιούλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο. Η τιμή του WTI διαμορφώθηκε κάτω από τα 80 δολάρια. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ματαίωσε μια επίθεση ευρείας κλίμακας κατά του Ιράν, αφού σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή -συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας – του ζήτησαν να επιδιώξει αντ’ αυτού μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την επίθεση “υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ταχύτατα μια συμφωνία” για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Brent γνώρισε έντονες διακυμάνσεις τον περασμένο μήνα, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Ιούνιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της σύγκρουσης στη Ερυθρά Θάλασσα και την Ιορδανία.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραψε πτώση έως και 6,3%.

Τα συμβόλαια πετρελαίου περιόρισαν ένα μέρος των αρχικών τους απωλειών, αφότου η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη σε κοντινή απόσταση την Κυριακή.

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους επίμονους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σε περιόδους ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του LNG.

Στο μεταξύ, οι παραγωγοί του Κόλπου συνεχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Η Τουρκία και το Ιράκ συμφώνησαν να παρατείνουν κατά ένα έτος τη συμφωνία για τον αγωγό πετρελαίου, η οποία θα επιτρέψει την εξαγωγή έως και 750.000 βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή μέσω Telegram ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οι δύο χώρες συζητούν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή μέσω του Ορμούζ.