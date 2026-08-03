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Η Shell πουλάει την ευρωπαϊκή μονάδα χερσαίων ΑΠΕ στην TotalEnergies
ΑΠΕ
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Η Shell πουλάει την ευρωπαϊκή μονάδα χερσαίων ΑΠΕ στην TotalEnergies

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Η Shell πουλάει την ευρωπαϊκή μονάδα χερσαίων ΑΠΕ στην TotalEnergies

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Η Shell ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να πουλήσει την ευρωπαϊκή της μονάδα χερσαίων projects ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην TotalEnergies, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει assets σε Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπό τον CEO Ουαέλ Σάουαν, η Shell έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προκειμένου να επικεντρωθεί περισσότερο στο LNG και στις δραστηριότητες upstream.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026, περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 0,5 γιγαβάτ παραγωγικής ικανότητας από ΑΠΕ, το οποίο είτε βρίσκεται σε λειτουργία είτε υπό ανάπτυξη, καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων.

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